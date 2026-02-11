快訊

高市率領自民黨勝選 賴總統盼攜手面對區域挑戰 國台辦：散布媚日謬論

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日主持例行記者會。記者陳政錄／攝影
日本首相高市早苗領導的自民黨日前在眾議院選舉中獲得大勝，賴清德總統表示祝賀，期待延續共同價值，攜手面對區域挑戰。大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日表示，要求日方充分認識台灣問題的高度敏感性，撤回高市早苗涉台錯誤言論，慎重處理涉台問題；朱鳳蓮還抨擊，賴清德借機散布媚日謬論，貼靠諂媚之姿令人不齒。

朱鳳蓮今天主持國台辦例行記者會，就涉台美、台日等議題做出回應。

她說，大陸外交部已就日本眾議院選舉表明瞭立場。我們要求日方充分認識台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，撤回高市早苗涉台錯誤言論，慎重處理涉台問題，以實際行動恪守一個中國原則。

朱鳳蓮接著說，「賴清德當局罔顧日本在殖民台灣期間犯下的滔天罪行，借機散布媚日謬論，貼靠諂媚之姿令人不齒」。

朱鳳蓮還對台積電計畫在日本熊本縣量產3奈米製程晶片評論稱，民進黨當局將台積電視為對美日獻媚輸誠的工具，圖的是自身政治私利，害的是台灣產業前景，坑的是廣大台灣民眾。

另對於美台軍售相關議題，朱鳳蓮說，「必須強調兩點：第一，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，在台灣問題上謹言慎行，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號，停止干涉中國內政；第二，民進黨當局為一黨私利，與外部勢力裡應外合，大肆揮霍本可以用來改善民生、發展經濟的血汗錢，讓台灣徹底淪為任人擺布的棋子，讓台灣同胞深受其害。正告民進黨當局，奴顏婢膝、窮兵黷武是絕路一條。」

朱鳳蓮說，大陸堅決反對美國與「中國台灣地區」展開任何形式的軍事聯繫，敦促美方停止武裝台灣。她強調，正告民進黨當局，祖國統一勢不可擋，倚美謀獨、以武謀獨是螳臂當車、自取滅亡。

另，新任立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日表示，立陶宛2021年允許台灣在其首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，是一項戰略性錯誤，並形容「像是跳到火車前面，結果輸了」。朱鳳蓮稱，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，希望有關國家認清大勢，盡快糾正錯誤，站在歷史正確的一邊。

朱鳳蓮 高市早苗 涉台
