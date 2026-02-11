快訊

陸委會稱沒團客兩岸直航「飛一班賠一班」 國台辦舉數據回應

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸持續喊話我方，盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化。（本報系資料照）
大陸持續喊話我方，盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化。（本報系資料照）

在日前國共兩黨智庫論壇達成15條「共同意見」，提及要盡快恢復兩岸海空直航正常化後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日在記者會上舉出數據反映兩岸直航航班的旺盛需求，希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計劃。

日前就大陸喊話，兩岸直航航點盡快恢復正常化，陸委會副主委兼發言人梁文傑稱，沒有團體客源，航空公司「飛一班、賠一班」，誘因不大。對此，朱鳳蓮今天主持國台辦記者會時，再次對我方提出呼籲。

朱鳳蓮說，目前，兩岸航線受民進黨當局干擾，航點尚未完全恢復常態，大陸14個城市每周執飛兩岸航線300多班客運航班，與2020年之前大陸61個航點、每周最高890班客運航班相比，仍有較大差距，嚴重影響兩岸同胞往來，兩岸民眾對兩岸直航航點全面復航的呼聲非常強烈。

她表示，大陸方面始終秉持兩岸一家親理念，積極推動兩岸旅遊交流合作，釋放的善意和誠意有目共睹。她列舉：2023年陸方宣布恢復接待台灣居民來大陸團隊遊；2024年恢復福建居民赴金門、馬祖旅遊；2025年宣布恢復福建、上海居民赴台團隊遊；2026年初又宣布將恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。而「民進黨當局」不僅未予積極回應，反而一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限、設卡立障，「當前兩岸旅遊問題的癥結和障礙完全在於民進黨當局干擾阻撓。」

朱鳳蓮稱，「兩岸航線有沒有客源，數據會說話」。據統計，2025年乘坐空中客運直航航班往來兩岸的旅客超過578萬人次，兩岸航線的平均客座率達到80%，充分反映兩岸直航航班的旺盛需求。希望台灣方面順應民意，盡快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計畫。到底有沒有航班需求，應由市場決定，民進黨當局可以放開限制，一試便知。

至於大陸文旅部日前宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊，但我方認為這並非恩惠，因限制特定省市居民赴金、馬觀光並不合理。朱鳳蓮稱，這項措施順應台灣社會要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，受到台灣業界和民眾的歡迎，金門、馬祖旅遊業界和民眾更是翹首以盼。

朱鳳蓮說，陸委會相關言論完全無視台灣民眾的福祉，無益兩岸旅遊交流合作。希望他們停止政治操弄，切實回應民眾期盼，採取實際行動解除影響兩岸交流往來的各種禁限。

馬祖 航班 朱鳳蓮
坊間盛傳中共高層會商，今年是為轉折之年，可能在政經軍等多個領域，作出重要政策調整。其中「涉台」部分，中國大陸最近熱播電視劇「太平年」，被認為焦點是「納土歸宋」四個字，要向民間宣傳「和統」之利。而在建制層面，學者圈傳復旦學者張家棟新作，看似勸中國勿學俄美興兵，實則羅列四個不要「武統」的理由。

