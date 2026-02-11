賴總統指「若有人接受九二共識是積極推展統一」 陸國台辦回應了

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持11日的例行記者會，她說，「堅持九二共識、反對台獨是現階段兩岸關係和平發展的政治基礎。一國兩制是國家統一後的制度安排。」記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮主持11日的例行記者會，她說，「堅持九二共識、反對台獨是現階段兩岸關係和平發展的政治基礎。一國兩制是國家統一後的制度安排。」記者陳政錄／攝影

國共兩黨智庫論壇後，總統賴清德表示，中國的一中原則完全沒給中華民國表述空間，若有人接受九二共識，代表積極推展統一；國民黨則反駁，九二共識和一國兩制毫無關聯，和統一更扯不上邊。大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日對此表示，「堅持九二共識、反對台獨是現階段兩岸關係和平發展的政治基礎。一國兩制是國家統一後的制度安排。」

朱鳳蓮還說，大陸的立場是一貫的、明確的，只要堅持九二共識、反對台獨，兩岸就能交流交往、對話協商，兩岸關係就能和平發展，就能維護和增進台灣同胞的利益福祉。

至於國共兩黨智庫論壇達成15項「共同意見」，但陸委會表示，意見內容盡是譴責我們執政政府阻礙兩岸交流、阻撓大陸觀光客，政府不會接受。

朱鳳蓮則回應，國共兩黨智庫論壇達成5個方面、15條共同意見，聚焦產業發展和民生福祉，體現了國共兩黨為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興的責任擔當，符合兩岸同胞根本利益。

她認為，「賴清德當局」頑固堅持台獨分裂立場，為一黨一己私利，無所不用其極禁限阻撓兩岸交流合作，是兩岸交流交往的最大障礙，是台海和平穩定的最大亂源，已經遭到台灣各界的強烈批評和不滿。

朱鳳蓮喊話，希望廣大台灣同胞與我們一道，堅決反對「賴清德當局」倒行逆施，排除干擾、破除障礙，促進兩岸各領域交流合作，推動兩岸關係向前發展，增進兩岸同胞利益福祉。

智庫論壇 國共 九二共識
春哥侃陸／從太平年到學者和統建言 涉台政策風向變？

坊間盛傳中共高層會商，今年是為轉折之年，可能在政經軍等多個領域，作出重要政策調整。其中「涉台」部分，中國大陸最近熱播電視劇「太平年」，被認為焦點是「納土歸宋」四個字，要向民間宣傳「和統」之利。而在建制層面，學者圈傳復旦學者張家棟新作，看似勸中國勿學俄美興兵，實則羅列四個不要「武統」的理由。

