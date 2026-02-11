我譴責陸重判黎智英 陸國台辦嗆：民進黨政治操弄必遭嚴懲

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
香港壹傳媒創辦人黎智英（中）遭重判。圖為2020年4月18日，黎智英於其香港家中遭警方逮捕。（美聯社）
香港壹傳媒創辦人黎智英（中）遭重判。圖為2020年4月18日，黎智英於其香港家中遭警方逮捕。（美聯社）

壹傳媒創辦人黎智英日前遭判20年，陸委會表示嚴厲譴責，要求大陸釋放黎智英，民進黨抨擊這是「香港民主最黑暗的一天」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日對此回應說，正告民進黨當局立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。

朱鳳蓮今天主持國台辦例行記者會，她首先說，我們堅決支持香港地區履行維護國家安全的憲制責任，對反中亂港首惡分子黎智英串謀勾結外部勢力、危害國家安全等罪行作出公正判刑。

朱鳳蓮表示，黎智英是反中亂港團伙首腦，鐵證如山，罪孽深重，民進黨當局無視黎智英案的確鑿罪證，打著所謂民主自由的幌子，公然為其張目（指為某人助長聲勢），攻擊抹黑「一國兩制」，再次暴露其企圖亂港謀獨，撈取政治私利的本性。正告民進黨當局立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。

黎智英等9人及前《蘋果日報》3家公司先前被判觸犯香港國安法罪名成立，香港高等法院9日重判黎智英20年，其餘人分別被判6年3個月至10年不等。後，大陸發布「『一國兩制』下香港維護國家安全的實踐」白皮書，表示該案是「維護國安的判決」，以及截至1月已有98人被依港版《國安法》檢控、78人被定罪等數據。

對於該案，陸委會表示嚴厲譴責，認為大陸及港府假借國安名義打壓自由人權，要求釋放黎智英，民進黨說這是香港民主最黑暗的一天，陸委會主委邱垂正提醒，要以香港的慘痛經驗為戒，守護台灣得來不易的自由民主生活方式。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，正告民進黨當局立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，正告民進黨當局立即停止政治操弄，否則必遭嚴懲。記者陳政錄／攝影

黎智英 香港 國安法
