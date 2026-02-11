日媒：中國日本商會會長憂「日中對話斷絕」、在陸日企盼雙方關係修復

日媒報導，中國日本商會會長本間哲朗（松下控股公司副社長）10日舉行記者會，表示對關係惡化的日本和中國政府之間「失去充分對話」表示擔憂，該商會由在陸開展業務的日企組成。

共同社10日報導，對於中日關係，各企業感到不安，表示「日中間航線班次減少，給出差和人才交流帶來不便」；此外，「由於輸出管理的強化，不確定性有所增加」，另外還表示「希望將政治與經濟分開，儘量將對企業活動的影響降至最低。」

另外，1月的企業問卷調查顯示，對2025年7月至12月本公司景氣狀況的認知，比上次改善3個百分點，各公司紛紛表示希望日中關係修復。

此次問卷調查以約8,000家公司為對象，於今年1月8日至23日實施，收到1,427份有效回答。

報導指，在北京召開記者會的本間哲朗表示，日相高市早苗國會答辯帶來的影響「目前看來並不明顯」，另一方面介紹稱，企業與地方政府之間的會面，變得愈來愈難以安排。

本間哲朗強調，「如果沒有政治層面的理解，新的投資就無法推進。企業對今後的投資走向感到不安。」

本次問卷調查顯示，認為受調查公司的景氣狀況「惡化」和「略微惡化」占37%，比上次調查的2025年1至6月相比減少3個百分點。關於投資，表示將在2026年增加或與上年持平的企業占59%，較上次調查增加3個百分點。