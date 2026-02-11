「黎智英傳」作者：中國今日如何對待香港 明日就如何對待台灣

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，引發各方譴責。黎智英的傳記作者祁福德（Mark Clifford）告訴美國時代雜誌，他認為中國今日如何對待香港，明日就會如何對待台灣。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院昨天宣判刑期，其中黎智英被重判20年徒刑，引發各方譴責中港政府打壓言論與新聞自由。

「黎智英傳」作者、非政府組織「香港自由委員會基金會」（CFHK）主席祁福德在黎智英判決公布前告訴時代雜誌（TIME）：「我認為中國對待香港的方式，就是它接下來想對待台灣的方式，而且還會以此對待其他國家。」

人權觀察（Human Rights Watch）發言人昨天也向時代雜誌表示：「今日香港，明日台灣（Today is HongKong,tomorrow, Taiwan）。」

倫敦大學亞非學院（SOAS）中國研究院主任曾銳生（Steve Tsang）則告訴時代雜誌，黎智英的判刑向台灣政府及人民證實，當前適用於香港的「一國兩制」將「是他們無法接受的未來」。