多國要求放人 陸公布白皮書「黎智英案是維護國安」

聯合報／ 記者陳宥菘周佑政張文馨／綜合報導
在港版國安法指標性案件，壹傳媒創辦人黎智英國安案九日宣判刑期後，大陸國務院十日上午發布「『一國兩制』下香港維護國家安全的實踐」白皮書，稱香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持和發展「一國兩制」事業的實踐。中通社
在港版國安法指標性案件，壹傳媒創辦人黎智英國安案九日宣判刑期後，大陸國務院十日上午發布「『一國兩制』下香港維護國家安全的實踐」白皮書，稱香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持和發展「一國兩制」事業的實踐。中通社

壹傳媒創辦人黎智英九日遭到香港法院重判廿年後，大陸國務院十日發布「一國兩制下香港維護國家安全的實踐」白皮書，內容提及黎案是「維護國安的判決」，以及截至一月已有九十八人被依港版國安法檢控、七十八人被定罪。內容聲稱，香港維護國家安全的鬥爭從未停止，而香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持和發展「一國兩制」事業的實踐。

針對黎智英遭重判，賴清德總統昨在臉書等社群發文聲援，呼籲北京立即釋放黎。賴總統表示，這項判決再次證明北京宣稱的「一國兩制」早已名存實亡。黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過五年的羈押與長達兩年審訊，顯示中國當局背棄中英聯合聲明，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值造成嚴重威脅。

外交部指出，美國、英國、德國、加拿大、澳洲等國政府與各界，以及聯合國、歐盟與許多國際人權組織，均已對此事件表達強烈關切，指出中國背棄國際承諾、迫害自由人權，呼籲立即人道假釋或無條件釋放黎。

央視報導，大陸國務院發布的前述白皮書稱，以中共總書記習近平為核心的中共中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，強調維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。又稱，面對香港局勢動盪變化，北京中央政府堅持總體國家安全觀，依照大陸憲法和香港基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施港版國安法，落實「愛國者治港」原則。

港版國安法 一國兩制 國家安全 黎智英 人權
