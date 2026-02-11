APEC廣州會議 王毅促探討RCEP對接CPTPP

二○二六年亞太經合會（ＡＰＥＣ）第一次資深官員會議十日在廣州開幕，大陸外交部長王毅出席並致詞表示，中方將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」確定為今年會議主題，呼籲推動亞太合作邁上新台階。他向與會方喊話，重溫亞太合作初心，積極拓展亞太自貿區建設路徑，包含探討推動ＲＣＥＰ與ＣＰＴＰＰ對接。

王毅在開幕式上致詞，今年是大陸第三次，也是時隔十二年再次擔任ＡＰＥＣ東道主。他提出要建設繁榮穩定、開放融通、普惠包容、和衷共濟的亞太。中方將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」確定為今年會議主題，圍繞「開放、創新、合作」三大優先領域，推進全年議程。

王毅推動今年領導人會議發表一份方向明確、內容豐富的成果文件。並指要積極拓展亞太自貿區建設路徑，以及推動制定互聯互通升級版藍圖。其中包含探討推動「區域全面經濟夥伴協定」（ＲＣＥＰ）與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（ＣＰＴＰＰ）對接融合，並凝聚各方在貿易、投資、監管、產供鏈等領域合作共識。