我出席APEC廣州會議 桌牌維持「中華台北」

二○二六年亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）第一次資深官員會議開幕式十日在廣州舉行。據悉，我方亦派出外交部與經濟部官員出席，與會期間，會議桌牌是以按ＡＰＥＣ慣例的「Chinese Taipei」（中華台北）名義。

中國大陸是今年ＡＰＥＣ主辦國，此前大陸外交部與國台辦強調，在一中原則下，「台灣地區將以『中國台北』名義、地區經濟體身分參與ＡＰＥＣ」，使台灣出席會議的待遇受到關注。

二月一日至十日，二○二六年ＡＰＥＣ第一次資深官員會議及相關會議在廣州舉行。其中，第一次資深官員會議開幕式十日在廣州舉行。根據陸媒現場報導畫面，我方代表團的桌牌名稱為「Chinese Taipei」。

會議現場座位是依照各成員經濟體英文字母排序，我代表團座位在新加坡（Singapore）和泰國（Thailand）之間，顯示我方被依「Ｔ」來排位，而未與中國大陸（People's Republic of China）和香港（Hong Kong, China）的「Ｃ」排在一起。

畫面顯示，我方與會人員由ＡＰＥＣ資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元，以及經濟部國際貿易署署長劉威廉代表出席。這一安排與往年情況相符。

去年十二月，ＡＰＥＣ非正式資深官員會議就曾在深圳舉行，我方由孫儉元出席會議，就二○二六年主辦經濟體中國大陸推動之辦會主題與優先領域交換意見。我方並於會期間與ＡＰＥＣ秘書處簽署捐助六十五萬美元備忘錄，彰顯我方是ＡＰＥＣ建設性的完全會員。

孫儉元今年一月曾表示，台灣將積極參與ＡＰＥＣ各項會議，去年十二月代表團已依既有模式赴深圳參加會議，過程順利，未發生受阻或遭到打壓情形。