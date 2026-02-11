聽新聞
對台方針「和平」再現 王滬寧提暢通往來

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者陳宥菘／北京—台北連線報導
大陸政協主席王滬寧就今年對台工作表示，要暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流。圖為去年九月在雲南省昆明市舉辦的昆台美食文化節。中新社
大陸政協主席王滬寧就今年對台工作表示，要暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流。圖為去年九月在雲南省昆明市舉辦的昆台美食文化節。中新社

中國大陸年度對台工作會議九至十日在北京召開，在去年提及擴大兩岸人員往來的基礎上，大陸政協主席王滬寧進一步表示，要暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流。王滬寧強調，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進統一大業，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

大陸年度對台工作會議多在春節前後召開，是觀察大陸對台方針的重要風向球。去年對台工作會議通稿未提「和平」，一度引發討論。今年則提及推動兩岸關係和平發展、維護台海和平穩定等，同時在兩岸往來方面著墨較多。

陸委會昨回應，就公開資訊看，中共對台工作會議重申「反獨、反干涉、促融、促統」舊調，並無新意。中共堅持所謂「一中原則」、「九二共識」，最終目標是消滅中華民國、推進統一。「愛國者治台」與「支持統一力量」，就是要分化台灣。政府將密切關注中共對台實際作為，審慎應處，維護國家主權及安全。

重申反台獨和外力干涉

王滬寧在對台工作會議上表示，要全面貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，以高度責任感和使命感做好對台工作，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進統一大業。並稱，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持台灣愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

兩岸交流方面，王滬寧說，要秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年赴大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。要支持大陸台商台企發展，完善惠及台胞台企政策措施，深化兩岸融合發展。

陸學者：國共論壇收效

北京聯合大學台灣研究院長李振廣分析，會議內容差異是由於新形勢的變化，去年賴清德上任不久，「台獨挑釁」力度大，兩岸更兵凶戰危；這一年來，大陸打擊台獨取得積極成效、推出若干措施促進兩岸人員往來，以及近期國共兩黨智庫論壇順利召開，讓更多人看到兩岸有恢復交流、維持台海和平的希望。

李振廣認為，今年會議涉及兩岸交流的內容更具體，是積極訊號，大陸將在推動落實國共兩黨智庫論壇共同意見的同時，逐步推動兩岸交流。

