「新聞自由是民主社會基石」黎智英遭重判 台灣記協：莫讓謊言掩蓋真相

香港壹傳媒集團創辦人黎智英因違反國安法遭重判20年，台灣新聞記者協會今天表示，新聞自由是民主社會基石，在社會持續關注下，「不要讓謊言掩蓋真相、不要在恐懼中選擇沉默。」

台灣新聞記者協會（記協）今天發布聲明，國安法通過以來，各界媒體形容是香港新聞自由最黑暗的一天，但黑暗底線不斷下修，至今仍看不見盡頭，且讓香港變成台灣難以想像的平行世界。

記協認為，新聞自由是民主社會的基石之一，有助於保障公眾言論自由，達到透明公開、揭發弊案等功能；若新聞自由受到政治干預，從業人員飽受自我審查，甚至面臨人身安全危害，都將損害民主與自由價值。

記協指出，台灣早年戒嚴時期，新聞與報業曾被威權政府嚴格控制，更遑論新聞自由，「台灣這塊土地遭受過威權傷害的血痕尚未乾涸，如今近鄰的香港又傳對媒體人判刑20年的悲報，我國資深媒體人早年傷疤再度隱隱作痛。」

記協表示，人民渴望自由的趨勢不可逆，新聞追求真相更需要新聞自由的空間，「當一個政權動輒以國家安全為名義，逮捕記者、媒體高層乃至發行人、出資方等行為，是該政權排除異己的伎倆，與全球國際普世尊重的人權、民主價值背道而馳。」

記協表示，黎智英遭重判20年，聯合國、歐盟、美加與澳洲已要求港府立即撤銷判決並放人，社會持續關注包括黎智英在內共9名遭國安法重判的香港人，「不要讓中國與港府奪走話語權，不要讓謊言掩蓋真相，更不要在恐懼中選擇沉默。」