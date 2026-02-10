快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

「新聞自由是民主社會基石」黎智英遭重判 台灣記協：莫讓謊言掩蓋真相

中央社／ 台北10日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英因違反國安法遭重判20年，台灣新聞記者協會今天發布聲明。中通社
香港壹傳媒集團創辦人黎智英因違反國安法遭重判20年，台灣新聞記者協會今天發布聲明。中通社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英因違反國安法遭重判20年，台灣新聞記者協會今天表示，新聞自由是民主社會基石，在社會持續關注下，「不要讓謊言掩蓋真相、不要在恐懼中選擇沉默。」

台灣新聞記者協會（記協）今天發布聲明，國安法通過以來，各界媒體形容是香港新聞自由最黑暗的一天，但黑暗底線不斷下修，至今仍看不見盡頭，且讓香港變成台灣難以想像的平行世界。

記協認為，新聞自由是民主社會的基石之一，有助於保障公眾言論自由，達到透明公開、揭發弊案等功能；若新聞自由受到政治干預，從業人員飽受自我審查，甚至面臨人身安全危害，都將損害民主與自由價值。

記協指出，台灣早年戒嚴時期，新聞與報業曾被威權政府嚴格控制，更遑論新聞自由，「台灣這塊土地遭受過威權傷害的血痕尚未乾涸，如今近鄰的香港又傳對媒體人判刑20年的悲報，我國資深媒體人早年傷疤再度隱隱作痛。」

記協表示，人民渴望自由的趨勢不可逆，新聞追求真相更需要新聞自由的空間，「當一個政權動輒以國家安全為名義，逮捕記者、媒體高層乃至發行人、出資方等行為，是該政權排除異己的伎倆，與全球國際普世尊重的人權、民主價值背道而馳。」

記協表示，黎智英遭重判20年，聯合國、歐盟、美加與澳洲已要求港府立即撤銷判決並放人，社會持續關注包括黎智英在內共9名遭國安法重判的香港人，「不要讓中國與港府奪走話語權，不要讓謊言掩蓋真相，更不要在恐懼中選擇沉默。」

新聞自由 國安法 記協 香港 黎智英 言論自由
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

聲援黎智英 外交部：嚴厲譴責中國政府迫害香港自由人權

聲援黎智英 賴總統籲北京當局停止政治迫害

黎智英之子籲英爭取釋父 魯比歐批中不顧中英聲明承諾

聲援黎智英 民團、學者：言論新聞自由無罪

相關新聞

高市甫獲眾院選舉大勝…陸海警今闖釣魚台領海 稱依法維權巡航

在日本首相高市早苗甫率領自民黨於8日日本眾議院改選中取得歷史性大勝、中日關係仍緊張之際，央視報導，大陸海警10日在釣魚台...

2026年APEC首次資深官員會議今廣州登場 王毅將出席

2026年亞太經合組織（APEC）第一次資深官員會今天上午將在廣州開幕，大陸外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅...

黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也...

黎智英案宣判後 陸發白皮書：香港維護國安是堅持一國兩制實踐

在港版國安法指標性案件，壹傳媒創辦人黎智英國安案9日宣判刑期後，大陸國務院新聞辦10日上午發布「『一國兩制』下香港維護國...

解釋性新聞／同犯天條…張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中...

鋪路川普訪陸 貝森特透露美官員上周訪陸、將再會晤何立峰

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9日透露，美國財政部高級官員上周到訪中國大陸，為他與大陸國務院副總理何立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。