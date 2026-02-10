快訊

中國人大25至26日召開常委會議 將審議個別代表任免

中央社／ 台北10日電
2月10日上午，十四屆全國人大常委會第六十一次委員長會議在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。新華社
中共官媒報導，中國14屆全國人大常委會第21次會議將於25至26日在北京舉行，屆時將審議「個別代表的代表資格」和有關任免案。而「個別代表」是否涉及日前被查落馬的中共中央軍委副主席張又俠、軍委委員劉振立等人的代表資格，再度受到注意。

中新社報導，中國14屆全國人大常委會今天在北京舉行第61次委員長會議，由人大常委會委員長趙樂際主持，會議作出上述決定。

根據報導，今天召開的全國人大委員長會議建議，25日登場的人大常委會第21次會議，將審議多項法律的草案、修正草案，以及與預定3月5日登場的14屆全國人大第4次會議相關的議程草案、主席團名單、秘書長名單、列席人員名單及全國人大常委會工作報告稿等。

同時，全國人大委員長會議還建議，審議全國人大常委會代表資格審查委員會關於「個別代表的代表資格的報告」和有關任免案等。

根據報導，針對「個別代表的代表資格」，全國人大常委會代表資格審查委員會在今天的會議上，曾就有關內容作匯報，但報導沒有提到任何具體訊息。

在此之前，2月4日舉行的中國14屆全國人大常委會第20次會議，審議了「關於個別代表的代表資格」的報告。事前有港媒解讀，人大常委會議通常在月底舉行，但4日緊急安插只有1天的常委會議，可能涉及免去張又俠、劉振立的國家軍委副主席及國家軍委委員職務，且免去兩人的全國人大代表資格。

但據中國媒體報導，4日這場全國人大常委會議只終止了周新民、羅琦、劉倉理等3人的代表資格，並未觸及張又俠、劉振立等2人。不過，被終止人大代表資格的3人出身航空、核能等工程領域，與中共軍方關係較深，同時也是中共推動反腐的重點領域。

高市甫獲眾院選舉大勝…陸海警今闖釣魚台領海 稱依法維權巡航

在日本首相高市早苗甫率領自民黨於8日日本眾議院改選中取得歷史性大勝、中日關係仍緊張之際，央視報導，大陸海警10日在釣魚台...

2026年APEC首次資深官員會議今廣州登場 王毅將出席

2026年亞太經合組織（APEC）第一次資深官員會今天上午將在廣州開幕，大陸外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅...

黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也...

黎智英案宣判後 陸發白皮書：香港維護國安是堅持一國兩制實踐

在港版國安法指標性案件，壹傳媒創辦人黎智英國安案9日宣判刑期後，大陸國務院新聞辦10日上午發布「『一國兩制』下香港維護國...

解釋性新聞／同犯天條…張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中...

鋪路川普訪陸 貝森特透露美官員上周訪陸、將再會晤何立峰

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9日透露，美國財政部高級官員上周到訪中國大陸，為他與大陸國務院副總理何立...

