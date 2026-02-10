高市甫獲眾院選舉大勝…陸海警今闖釣魚台領海 稱依法維權巡航

在日本首相高市早苗甫率領自民黨於8日日本眾議院改選中取得歷史性大勝、中日關係仍緊張之際，央視報導，大陸海警10日在釣魚台「領海內」巡航，並指這是中方依法開展的維權巡航活動。

報導指出，大陸海警2503艦艇編隊10日在釣魚台領海內巡航，並稱這是大陸海警依法開展的維權巡航活動。報導還配上一張大陸海警人員舉著望遠鏡，望向遠方應該為釣魚台的島嶼。

高市早苗去年11月發表「台灣有事論」觸怒北京後，中日關係跌至谷底，北京從經貿、軍事及人文交流等領域反制，要求高市撤回相關言論。

大陸海警局今年1月公佈，過去5年在釣魚台領海巡航134次，2025年釣魚台巡航天數達357天，實現了釣魚台海空立體巡航新突破，塑造了海上維權新態勢，構建了按一個中國原則依法管控台海新格局。

日本海上安保廳此前公佈的數據也顯示，大陸海警船2025年在尖閣諸島周邊航行357天，這創下日本政府2012年將尖閣諸島（即釣魚台）「國有化」以來的歷年新高。