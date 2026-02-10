聽新聞
陸對台工作會議提「堅持九二共識、打擊台獨」 陸委會：無新意
新華社報導，2026年對台工作會議9日至10日在北京召開，大陸全國政協主席王滬寧致詞時提及堅持一中原則、九二共識，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，同時也指將擴大兩岸民間交流。陸委會10日回應，該會議重申「反獨、反干涉、促融、促統」舊調，並無新意。
陸委會10日晚間透過書面表示，就公開資訊來看，中共今年對台工作會議重申「反獨、反干涉、促融、促統」舊調，並無新意。中共堅持所謂「一中原則」、「九二共識」，最終目標是消滅中華民國、推進統一。「愛國者治台」與「支持統一力量」，目的就是要分化台灣。
陸委會表示，政府將密切關注中共對台實際作為，審慎應處，維護國家主權及安全。
大陸今年度對台工作會議，依循往例在春節前後舉行。根據新華社報導，王滬寧表示，要牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。
王滬寧還說，要堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內（指台灣）愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。
在兩岸交流方面，王滬寧指出，要秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，推動兩岸共同弘揚中華文化；要支持大陸台商台企發展，深化兩岸融合發展等。
