快訊

促速通過軍購特別預算條例 賴總統明上午親上火線發表談話

台積電董事會拍板八大議案 維持季配6元、員工分紅逾2,061億元創新高

10縣市低溫特報 明晨凍到上午「恐現10度以下低溫」

聽新聞
0:00 / 0:00

今年APEC由陸主辦…首場高官會廣州開幕 我官員出席「桌牌寫Chinese Taipei」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
2026年亞太經濟合作（APEC）第一次資深官員會議開幕式10日在廣州舉行，與會代表合影。新華社
2026年亞太經濟合作（APEC）第一次資深官員會議開幕式10日在廣州舉行，與會代表合影。新華社

2026年亞太經濟合作（APEC）第一次資深官員會議開幕式10日在廣州舉行，據悉，我國亦派出外交部與經濟部官員出席，與會期間，會議桌牌是以按APEC慣例的「Chinese Taipei」（中華台北）名義呈現。

中國大陸是今年APEC主辦國，此前，大陸外交部與國台辦強調，在一中原則下，「台灣地區將以『中國台北』名義、地區經濟體身分參與APEC」，使台灣後續出席會議的待遇受到關注。

APEC今年首次資深官員會議（SOM1）於2月1日至10日在廣州舉行，並在10日舉行開幕式。根據陸媒現場報導畫面，我代表團的桌牌名稱為「Chinese Taipei」。

會議現場座位是依照各成員經濟體英文字母排序，我代表團座位在新加坡（Singapore）和泰國（Thailand）之間，顯示我方被依照「T」來排位而未與中國（People's Republic of China）和香港（Hong Kong, China）的「C」排在一起

畫面顯示，我方與會人員由APEC資深官員、外交部國際組織司司長孫儉元，偕經濟部國際貿易署署長劉威廉代表出席。這一安排與往年情況相符。

去年12月，APEC「非正式資深官員會議」就曾在深圳舉行，我方由孫儉元出席會議，就2026年主辦經濟體中國推動之辦會主題與優先領域交換意見。我方並於會期間與APEC秘書處簽署捐助65萬美元備忘錄，彰顯我方是APEC建設性的完全會員，並持續協助其他APEC會員進行能力建構。

孫儉元今年1月曾表示，台灣今年仍將積極參與APEC各項會議，去年12月代表團已依既有模式赴深圳參加會議，過程順利，未發生受阻或打壓情形。

中國大陸是今年APEC主辦國，今年首次資深官員會議於2月1日至10日在廣州舉行。新華社
中國大陸是今年APEC主辦國，今年首次資深官員會議於2月1日至10日在廣州舉行。新華社

APEC 外交部 廣州
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

聲援黎智英 外交部：嚴厲譴責中國政府迫害香港自由人權

深圳送貨無人機鬧市墜落 引低空經濟安全憂慮

2026年追星必收！全台演唱會、見面會年度最強行程（持續更新）

2026年APEC首次資深官員會議今廣州登場 王毅將出席

相關新聞

2026年APEC首次資深官員會議今廣州登場 王毅將出席

2026年亞太經合組織（APEC）第一次資深官員會今天上午將在廣州開幕，大陸外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅...

黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也...

黎智英案宣判後 陸發白皮書：香港維護國安是堅持一國兩制實踐

在港版國安法指標性案件，壹傳媒創辦人黎智英國安案9日宣判刑期後，大陸國務院新聞辦10日上午發布「『一國兩制』下香港維護國...

解釋性新聞／同犯天條…張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中...

鋪路川普訪陸 貝森特透露美官員上周訪陸、將再會晤何立峰

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9日透露，美國財政部高級官員上周到訪中國大陸，為他與大陸國務院副總理何立...

再有正部級官員落馬！前江西、浙江省委書記易煉紅被查

中共中央紀委國家監委網站10日上午公布，大陸十四屆全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。