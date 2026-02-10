國軍傳規畫海馬士前推澎湖、東引 大陸國防部回應了

近日有媒體報導，國軍有意將向美採購的M142海馬士（HIMARS）多管火箭系統及戰術飛彈，部署前推至澎湖與東引，延伸對大陸內陸包含福建、浙江的打擊範圍。大陸國防部發言人蔣斌10日稱，「台獨」分子的想法越來越「自不量力」，並指「台獨」若膽敢挑起戰端，「必遭滅頂之災」。

據央視報導，蔣斌10日下午就近期涉軍問題發布消息。有提問指出，「據報導，台軍計畫將海馬士系統前推至澎湖與東引，打擊範圍能覆蓋福建、浙江等地解放軍陣地。台學者透露台防務部門曾提出對解放軍『先制打擊』構想」，就此詢問大陸國防部回應。

蔣斌表示，從前推武器部署到發動所謂「先制打擊」，「台獨」分子的想法越來越荒誕不經、自不量力。在解放軍的強大實力面前，「台獨」武裝若膽敢挑起戰端，必遭滅頂之災。

此前有媒體報導，為強化「精準飛彈島」戰略，國軍向美採購的M142海馬士（HIMARS）多管火箭系統的總數擴增至111套後，為因應共軍近年頻繁的登陸演習，軍方規畫將海馬士系統由本島「前推部署」至澎湖與東引，搭配射程達300公里的ATACMS戰術飛彈，打擊範圍將從海峽中線大幅向內陸延伸，直接鎖定福建、浙江境內的共軍軍港及飛彈基地丶機場。

對此，陸軍司令部表示，此次採購海馬士系統（HIMARS）及戰術區域飛彈等裝備，旨在建構「遠程、精準、機動」的不對稱打擊能力，陸軍依敵情威脅、作戰任務及防衛作戰特性，完成整體部署運用規劃，陸軍將持續整合情監偵能量，強化「擊殺鏈」效能，確保國家安全。