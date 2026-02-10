快訊

幾乎多一根停板 台積電盤後鉅額交易上看2,000元…封關上看34,000點？

《世紀血案》未獲授權就開拍 全體演員發聯合律師聲明「阻止上映」

已當6屆議員 新北議員周雅玲宣布「裸退」：這個時間點轉變滿好的

大陸、日本外長都將出席慕尼黑安全會議 是否接觸受關注

中央社／ 台北10日電
中國外交部今天宣布，中國外交部長王毅將於11日訪問匈牙利，隨後前往德國出席第62屆慕尼黑安全會議，將在會議的「中國專場」發表演講。路透
中國外交部今天宣布，中國外交部長王毅將於11日訪問匈牙利，隨後前往德國出席第62屆慕尼黑安全會議，將在會議的「中國專場」發表演講。路透

中國外交部今天宣布，中國外交部長王毅將於11日訪問匈牙利，隨後前往德國出席第62屆慕尼黑安全會議，將在會議的「中國專場」發表演講。日媒報導，日本外務大臣茂木敏充也將出席慕尼黑安全會議，日中外長屆時是否將展開日本眾議院改選後首度會面，受到關注。

日本首相高市早苗8日率領自民黨在眾議院改選中取得壓倒性勝利，日本與中國先前陷入低潮的關係前景，受到廣泛關注。

綜合日媒報導，茂木敏充今天在記者會上宣布，他將於13至16日訪問德國慕尼黑，出席慕尼黑安全會議。這代表茂木敏充與王毅都將出席慕尼黑安全會議。

讀賣新聞報導，隨著高市政權可能長期執政，中國一方面仍將延續對日施壓，另一方面也可能尋求對話契機，例如配合今年11月在廣東深圳舉行亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，評估推動中日領袖會談。

報導引述日中外交人士指出，已故日本首相安倍晉三執政期間，中國態度即曾有所轉變，關鍵在於「面對長期執政的（安倍）政權，不得不正視現實」。至於這次面對高市政權是否會重演類似模式，13日起舉行的慕尼黑安全會議期間，日中外長是否會面接觸便受到關注。

慕尼黑 日本 外交部 高市早苗 茂木敏充 王毅
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市早苗下月晤川普 與中對話交流「持開放態度」

高市早苗爭取參拜靖國神社 中：忘記歷史意味背叛

表面力挺私下暴怒？傳川普不滿日本拖延5500億美元投資

影／高市早苗大勝 林右昌：日本國民對國際局勢的回應

相關新聞

高市甫獲眾院選舉大勝…陸海警今闖釣魚台領海 稱依法維權巡航

在日本首相高市早苗甫率領自民黨於8日日本眾議院改選中取得歷史性大勝、中日關係仍緊張之際，央視報導，大陸海警10日在釣魚台...

2026年APEC首次資深官員會議今廣州登場 王毅將出席

2026年亞太經合組織（APEC）第一次資深官員會今天上午將在廣州開幕，大陸外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅...

黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也...

黎智英案宣判後 陸發白皮書：香港維護國安是堅持一國兩制實踐

在港版國安法指標性案件，壹傳媒創辦人黎智英國安案9日宣判刑期後，大陸國務院新聞辦10日上午發布「『一國兩制』下香港維護國...

解釋性新聞／同犯天條…張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中...

鋪路川普訪陸 貝森特透露美官員上周訪陸、將再會晤何立峰

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9日透露，美國財政部高級官員上周到訪中國大陸，為他與大陸國務院副總理何立...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。