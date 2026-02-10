大陸、日本外長都將出席慕尼黑安全會議 是否接觸受關注

中國外交部今天宣布，中國外交部長王毅將於11日訪問匈牙利，隨後前往德國出席第62屆慕尼黑安全會議，將在會議的「中國專場」發表演講。日媒報導，日本外務大臣茂木敏充也將出席慕尼黑安全會議，日中外長屆時是否將展開日本眾議院改選後首度會面，受到關注。

日本首相高市早苗8日率領自民黨在眾議院改選中取得壓倒性勝利，日本與中國先前陷入低潮的關係前景，受到廣泛關注。

綜合日媒報導，茂木敏充今天在記者會上宣布，他將於13至16日訪問德國慕尼黑，出席慕尼黑安全會議。這代表茂木敏充與王毅都將出席慕尼黑安全會議。

讀賣新聞報導，隨著高市政權可能長期執政，中國一方面仍將延續對日施壓，另一方面也可能尋求對話契機，例如配合今年11月在廣東深圳舉行亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，評估推動中日領袖會談。

報導引述日中外交人士指出，已故日本首相安倍晉三執政期間，中國態度即曾有所轉變，關鍵在於「面對長期執政的（安倍）政權，不得不正視現實」。至於這次面對高市政權是否會重演類似模式，13日起舉行的慕尼黑安全會議期間，日中外長是否會面接觸便受到關注。