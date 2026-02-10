快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

聽新聞
0:00 / 0:00

人民幣對美元續創33個月新高 一度升破6.91

聯合報／ 大陸中心／即時報導
人民幣持續走強，人民幣對美元今年以來累計已升值約1%。（路透）
人民幣持續走強，人民幣對美元今年以來累計已升值約1%。（路透）

在岸和離岸市場人民幣對美元匯率10日持續走高，據澎湃新聞報導，2月10日，人民幣對美元即期匯率開盤報6.9228，隨後連續升破6.92和6.91關口，盤中最一度高升至6.9085，較前一交易日6.9284的收盤價升值近200個基點，創2023年5月8日以來的33個月新高。

更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率2月10日同樣升破6.91關口，截盤中一度升至6.90485，創2023年5月4日以來的新高。

中間價方面，2月10日，人民幣對美元中間價報6.9458，調升65個基點。

今年以來，人民幣對美元中間價累計升值了1.18%，人民幣對美元即期匯率和離岸人民幣對美元匯率累計升值了1.1%和1%。

北京大學國民經濟研究中心日前在一份報告中指出，受美國希望得到格陵蘭島影響，美國與盟友關係出現裂痕，對長期以來的國際信用體系產生影響，加上韓國、加拿大、歐洲多國高層集中訪問中國，均利多人民幣匯率。

另一方面，人民幣匯率以穩為主，上半年美國聯準會繼續降息的概率下降，則不利人民幣走勢，預計2026年2月人民幣匯率在6.85至7.05區間震盪前行。

人民幣 對美 美國
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

川普威脅加拿大「封鎖美加邊境大橋」！放話沒補償休想通車

重判20年 加拿大朝野譴責並呼籲釋放黎智英

特別股基金 攻守兼備

BTS回歸公演預計26萬人聚集 韓國警特攻隊助維安

相關新聞

2026中共對台工作會議召開 王滬寧：堅決打擊台獨

新華社報導，2026年對台工作會議9日至10日在北京召開，大陸全國政協主席王滬寧在會上表示，要堅持「一個中國原則」和「九...

陸銀買美債 套上緊箍咒

外電消息指出，大陸監管機構近日口頭指導部分大型商業銀行限制新增購買美國國債，並要求對美債曝險較高的銀行逐步降低持有部位，...

刺激消費！陸推新春活動 期待開門紅

二○二六年春節臨近，各地紛紛推出措施促進文旅、科技等領域消費。輿論普遍期待這些舉措能帶來新春開門紅，為全年經濟增長注入動...

人民幣對美元續創33個月新高 一度升破6.91

在岸和離岸市場人民幣對美元匯率10日持續走高，據澎湃新聞報導，2月10日，人民幣對美元即期匯率開盤報6.9228，隨後連...

3年半虧35億人民幣拚上市 藍箭航天5年內追上SpaceX？

生產「朱雀系列」火箭的大陸藍箭航天（LandSpace）公司，有望將成為大陸商業航天（航太）第一股。去年12月31日，藍箭航天申請IPO已在大陸科創板獲受理，計畫發行不低於4000萬股，擬募75億元（人民幣，單位下同），以此計算，發行市值將達750億元。藍箭航天對標馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX），其「朱雀三號」還被馬斯克讚美。它距離商業航太的目標還有哪些挑戰？ 招股書顯示，藍箭航天自2022年底以來已7次發射、其中5次成功，最近3年半合計營收逾4500萬元，累計虧損近35億元。藍箭航天已嘗試可重複回收技術，大陸其他多家商業航太企業也集體衝刺上市。

中英金融合作 拍板

英國首相施凱爾1月底甫結束對大陸的訪問，中國人民銀行披露與英國已經首度舉行金融工作組會議，此次會議達成多項合作，並發布「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。