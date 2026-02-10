快訊

都更帶來了什麼？業者沉痛自省：窮人連老房子都住不起

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

黎智英遭判20年 女兒黎采：香港已無法治

中央社／ 台北10日電
黎智英遭重判20年監禁。路透
黎智英遭重判20年監禁。路透

香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨天因違反國安法被判20年有期徒刑，黎智英的女兒黎采今天形容法庭判刑「可笑」，並表示任何人都不應抱持幻想，認為香港仍存在法治。

黎智英遭港府指控串謀勾結外國勢力危害國家安全及串謀發布煽動性刊物，香港法庭去年底宣判罪名成立，並在週一判決20年有期徒刑。這是港版國安法自2020年6月實施以來最嚴重的刑期。

目前人在美國華府的黎采今天接受中央社視訊訪問時直言判決及刑期「可笑」（laughable），並表示黎智英案審判「極度不公平」，在在顯示香港已「淪陷」，因為「任何形式的異議都被視為犯罪」。

她說，「任何人都不應該抱持幻想，認為香港的法治仍然存在」，黎智英案最終的仲裁由北京說了算。儘管仍可上訴，但這可能讓港府以此為由辯稱案件仍在審理中，外國政府不應干預。

黎采認為，黎智英案唯一的解方是「主權國家之間協商，而非透過香港法院」；她並呼籲民主國家持續支持聲援她父親。

從昨日起，已陸續有外國政府表態。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）呼籲給予黎智英「人道假釋」，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）更是譴責此案為「出於政治動機的起訴」旨在「壓制批評中國的聲音」。

這些國際呼籲將如何發展尚待觀察，但黎采與家人對黎智英日益惡化的健康狀況感到擔憂。

現年78歲的黎智英自2020年12月遭關押至今已超過5年，黎采指出，他本身患有糖尿病等疾病，近年又出現心血管相關健康問題。此外，黎智英在獄中處境「每況愈下」，長期被關在缺乏自然採光、空氣不流通的牢房中，並與外界幾乎隔絕，缺乏社交互動。

她說，「他（黎智英）只想與家人共度餘生」，並在昨天發表的公開聲明中表示，若20年刑期執行，她擔心父親「會成為死在獄中的殉道者」。

然而，港府昨日聲明中表示，黎智英的健康問題是外界「虛構」，並強調「懲教署一直嚴格執行法律規定，確保羈押環境安全、人道、合適和健康」。該聲明還引用香港行政長官李家超指出，黎智英被判刑20年是「彰顯法治，伸張正義」。

黎智英因參與並號召2019年香港反送中示威，且不諱言批評中國政府日益收緊香港公民自由和自治，成為香港及北京當局的眼中釘。

成立20多年的蘋果日報，也因接連遭香港政府搜索、凍結公司資產，以及高層被捕，最終在2021年6月被迫停刊。

黎智英 香港 港版國安法
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

聲援黎智英 民團、學者：言論新聞自由無罪

英國敦促釋放黎智英 陸使館：停止對香港事務指手畫腳

重判20年 加拿大朝野譴責並呼籲釋放黎智英

黎智英之子爭取父親獲釋 籲英國政府積極作為

相關新聞

2026年APEC首次資深官員會議今廣州登場 王毅將出席

2026年亞太經合組織（APEC）第一次資深官員會今天上午將在廣州開幕，大陸外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅...

黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也...

黎智英案宣判後 陸發白皮書：香港維護國安是堅持一國兩制實踐

在港版國安法指標性案件，壹傳媒創辦人黎智英國安案9日宣判刑期後，大陸國務院新聞辦10日上午發布「『一國兩制』下香港維護國...

解釋性新聞／同犯天條…張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中...

鋪路川普訪陸 貝森特透露美官員上周訪陸、將再會晤何立峰

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9日透露，美國財政部高級官員上周到訪中國大陸，為他與大陸國務院副總理何立...

再有正部級官員落馬！前江西、浙江省委書記易煉紅被查

中共中央紀委國家監委網站10日上午公布，大陸十四屆全國人大財政經濟委員會副主任委員易煉紅，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。