黎智英遭判20年 女兒黎采：香港已無法治

香港壹傳媒集團創辦人黎智英昨天因違反國安法被判20年有期徒刑，黎智英的女兒黎采今天形容法庭判刑「可笑」，並表示任何人都不應抱持幻想，認為香港仍存在法治。

黎智英遭港府指控串謀勾結外國勢力危害國家安全及串謀發布煽動性刊物，香港法庭去年底宣判罪名成立，並在週一判決20年有期徒刑。這是港版國安法自2020年6月實施以來最嚴重的刑期。

目前人在美國華府的黎采今天接受中央社視訊訪問時直言判決及刑期「可笑」（laughable），並表示黎智英案審判「極度不公平」，在在顯示香港已「淪陷」，因為「任何形式的異議都被視為犯罪」。

她說，「任何人都不應該抱持幻想，認為香港的法治仍然存在」，黎智英案最終的仲裁由北京說了算。儘管仍可上訴，但這可能讓港府以此為由辯稱案件仍在審理中，外國政府不應干預。

黎采認為，黎智英案唯一的解方是「主權國家之間協商，而非透過香港法院」；她並呼籲民主國家持續支持聲援她父親。

從昨日起，已陸續有外國政府表態。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）呼籲給予黎智英「人道假釋」，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）更是譴責此案為「出於政治動機的起訴」旨在「壓制批評中國的聲音」。

這些國際呼籲將如何發展尚待觀察，但黎采與家人對黎智英日益惡化的健康狀況感到擔憂。

現年78歲的黎智英自2020年12月遭關押至今已超過5年，黎采指出，他本身患有糖尿病等疾病，近年又出現心血管相關健康問題。此外，黎智英在獄中處境「每況愈下」，長期被關在缺乏自然採光、空氣不流通的牢房中，並與外界幾乎隔絕，缺乏社交互動。

她說，「他（黎智英）只想與家人共度餘生」，並在昨天發表的公開聲明中表示，若20年刑期執行，她擔心父親「會成為死在獄中的殉道者」。

然而，港府昨日聲明中表示，黎智英的健康問題是外界「虛構」，並強調「懲教署一直嚴格執行法律規定，確保羈押環境安全、人道、合適和健康」。該聲明還引用香港行政長官李家超指出，黎智英被判刑20年是「彰顯法治，伸張正義」。

黎智英因參與並號召2019年香港反送中示威，且不諱言批評中國政府日益收緊香港公民自由和自治，成為香港及北京當局的眼中釘。

成立20多年的蘋果日報，也因接連遭香港政府搜索、凍結公司資產，以及高層被捕，最終在2021年6月被迫停刊。