2026中共對台工作會議召開 王滬寧：堅決打擊台獨

新華社報導，2026年對台工作會議9日至10日在北京召開，大陸全國政協主席王滬寧在會上表示，要堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅定支持島內（指台灣）愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

今年度大陸對台工作會議，依循往例在春節前後舉行，會議內容將是三月大陸全國「兩會」政府工作報告涉台政策的重要依據。此次會議由中央政治局委員、中央外事辦主任王毅主持；中共對台工作「二把手」王滬寧出席並致詞。中央黨政軍群有關部門和各地有關負責官員出席會議。

去年大陸對台工作會議通稿未見「和平」，一度引發討論。今年會議通稿則有「維護台海和平穩定」的表述。

據新華社報導，王滬寧表示，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹落實中共總書記習近平關於對台工作的重要論述和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，以高度責任感和使命感做好對台工作，牢牢把握兩岸關係主導權主動權，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。

王滬寧表示，要堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，堅決打擊「台獨」分裂勢力、反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定。

在兩岸融合方面，王滬寧指出，要秉持「兩岸一家親」理念，暢通和便利兩岸人員往來，擴大兩岸民間、基層交流，支持台灣民眾特別是青年來大陸學習、工作、生活，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

王滬寧還說，要支持大陸台商台企發展，完善惠及台胞台企政策措施，深化兩岸融合發展，讓兩岸同胞共享中國式現代化機遇和成果。