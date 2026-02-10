快訊

鋪路川普訪陸 貝森特透露美官員上周訪陸、將再會晤何立峰

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國財政部長貝森特9日透露，美國財政部高級官員上周到訪中國大陸，為他與大陸國務院副總理何立峰的下一輪高層會晤作準備。圖為去年10月25日貝森特（左）與何立峰（右）在吉隆坡會談。（新華社）
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9日透露，美國財政部高級官員上周到訪中國大陸，為他與大陸國務院副總理何立峰的下一輪高層會晤作準備。貝森特與美國財政部未進一步說明預計會面時間，路透指出，任何此類會晤都將在未來幾周內舉行，為美國總統川普4月訪問大陸鋪路。

貝森特在社交平台發文表示，美方官員訪問大陸旨在加強兩國溝通，他期待雙方繼續開展建設性對話，並在未來數周保持積極進展的勢頭，為下一次面對面會晤做好準備。

貝森特與何立峰的上一次會面是1月19日在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇期間，兩人舉行中美經貿磋商機制雙方牽頭人會談。貝森特當時讚賞中方已履行採購美國大豆的承諾，美方期待中方今年購買2,500萬噸美國大豆，但建議中方能再多買一些。他並表示，中國的稀土供應符合預期。

政治新聞網站POLITICO周一（9日）引述3名知情人士報導，美國總統川普預計4月第一周出訪北京，會晤大陸國家主席習近平。此消息尚未獲得白宮證實。

