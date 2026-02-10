聲援黎智英 民團、學者：言論新聞自由無罪

香港壹傳媒創辦人黎智英被控違反香港國安法，遭判20年。民團、學者今天發起聲援，高喊言論自由、新聞自由無罪，直言黎案是對台灣等自由、民主世界發出一個警示。

黎智英被控違反香港國安法，「串謀勾結外國勢力」等罪名成立，被判有期徒刑20年。香港邊城青年、台灣新聞記者協會、無國界記者組織、台灣青年世代共好協會、經民連智庫等團體與個人今天上午在立法院群賢樓前聲援黎智英。

香港邊城青年秘書長馮詔天表示，黎案是一場政治示範，試圖對世人展示，「新聞自由」可以被任意重新定義為「國家安全威脅」。這不是司法判決，而是一個壓制所有異議聲音的政治訊號，台灣社會必須認識，中共威權紅線只會不斷擴張、變本加厲。

政治大學國家發展研究所副教授黃兆年指出，黎案對於台灣、世界的未來民主發展提出一個警示，從「全球中國」角度來看，世界各國都在面對一個外部地緣政治結構，香港是一個自由倒退的例子，北京曾經承諾一國兩制，現在變成全面管制。

黃兆年提到，中國民族復興和領土收復議程先前被北京策略性擱置，專注於利用香港、台灣壯大經濟發展，維持統治正當性；在香港、台灣沒有那麼好用的時候，開始打壓香港、台灣政治發展。香港不會是最後一個受害者，為了守護、珍惜民主，必須持續關注香港、黎案，了解中國在全球地緣政治影響力，更好地做好民主防衛。

「這也是對於台灣記者的宣判，一旦台灣落入他們的體制，新聞工作者會受到的對待，都演給你看了」，前台灣蘋果日報記者李志德說，昨天有多名蘋果日報高層被判刑，媒體是第四權，如果第四權聲音出不來，民主也消失了。

台北市議員苗博雅到現場聲援黎智英。苗博雅說，這場聲援活動顯示，台灣公民社會依舊深深關注香港，香港法治根基被摧毀，黎智英是個祭品。中共對於自由的威脅不僅限於香港、西藏，呼籲台灣社會對於真正的邪惡，不要噤聲。

香港特區政府9日透過新聞稿表示，對於黎智英及另外8名被告、蘋果日報相關3間公司的判刑，多個美西方國家、反華媒體、組織及政客等藉此對香港特區政府作出汙衊抹黑和攻擊，特區政府堅決反對、強烈譴責。黎案與新聞自由無關，案中各被告多年來只是利用新聞報導為幌子，行禍國害港之實。