英國放寬港人BNO簽證資格 中駐英使館稱「操弄」

中央社／ 台北10日電

香港壹傳媒創辦人黎智英遭香港高等法院重判20年後，英國政府宣布將放寬港人的英國國民（海外）護照（BNO）簽證資格。對此，中國駐英國大使館發言人稱堅決反對英方操弄BNO問題、干涉中國內政。

據中國駐英國大使館網站，「有記者提問，9日，英內政部宣布，將放寬港人申請BNO簽證的條件。請問中國大使館對此有何評論？」

中國駐英國大使館10日凌晨以使館發言人名義表示，中方一貫堅決反對英方操弄BNO問題、干涉中國內政。

使館發言人表示，英方此前類似做法已導致一些「受蠱惑」的港人背井離鄉，到英國後遭受歧視、生計窘迫，淪為「二等公民」，「英方現在進一步玩弄BNO伎倆，其行可鄙，其心可誅」。

使館發言人說，「我們敦促英方認清大勢，停止政治操弄，停止干涉香港事務和中國內政，否則必將自取其辱、自食惡果」。

英國政府當地時間9日宣布擴大港人透過BNO簽證移英計畫，容許父母持有BNO護照、1997年時未滿18歲的港人獨自申請移英，無須依附父母，其伴侶和子女也可同行。

英國政府網站新聞稿表示，在香港地區權利與自由持續惡化之際，這項措施彰顯了英國對香港人民的歷史承諾。

這份新聞稿指出，英國公民黎智英被判處20年徒刑，顯示北京強加的「國安法」如何將異議行為入罪，促使許多人離開香港。

文中提及，英國首相施凱爾（Keir Starmer）曾在訪中期間直接向中國國家主席習近平提起黎智英案。隨著判決結果出爐，英國政府將儘速針對此案進一步展開交涉。

