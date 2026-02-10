快訊

考察AI、機器人 習近平：強國建設關鍵在科技自立自強

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
習近平9日赴北京亦莊的國家信創園視察，包括小米創辦人雷軍約30人在大廳聽取習近平談話。（新華社）
中共總書記習近平9日上午前往位於北京亦莊的國家信創園，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作。這是習近平在「十五五」（2026-2030年）規畫開局後的首次考察，他強調，建設社會主義現代化強國，關鍵在科技自立自強，要加快解決突出的不足，實現戰略目標。

新華社報導，習近平9日在北京國家信創園展廳內，察看人工智慧、機器人等科技創新成果展示，並與科研人員和科技企業負責人代表交流。在央視新聞畫面中，可見人形機器人、靈巧手等具身智慧技術與手機、平板設備展示，以及約30人在大廳聽取習近平談話，其中包括小米創始人雷軍。

據報導，習近平在考察期間說，建設社會主義現代化強國，關鍵在科技自立自強。要充分發揮國家集中力量辦大事的優勢，把各種優質要素集合起來攻關，加快解決突出短板問題，實現我們的戰略目標。

這是習近平今年首個地方考察行程，也是在象徵未來5年「十五五」規畫開局後的首次考察，且時間點落在中共中央政治局1月30日聚焦前瞻佈局和發展未來產業，舉行集體學習的十天後。

新華社發布的「第一觀察」解讀指出，習近平的談話傳遞出「走好創新之路、加快科技自立自強」的鮮明訊號。科技創新的意義在於，大陸發展仍面臨許多風險挑戰，原始創新能力仍需持續增強，關鍵核心技術「卡脖子」問題依然突出。要防止再陷入「追趕—落後—再追趕」模式，必須抓住換道超車的歷史機遇，搶佔科技制高點、掌握發展主動權，建構新動能新優勢。

報導也提到，習近平在此次考察特別瞭解北京加快建設國際科技創新中心情況。去年底召開的中央經濟工作會議曾提出建設北京（京津冀）、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心。而習近平去年4月與11月已曾分赴上海、廣州考察。

亦莊位於北京東南五環外，據官方介紹，北京國家信創園旨在構建國產化資訊科技轉硬體底層架構和生態，目前入駐企業達一千家，包含CPU、超級運算等領域，未來佈局將延伸至人工智慧、量子科技、6G等前沿領域。此園區是大陸工信部與北京市政府於2019年9月共建，據早前規畫，園區一期項目於2025年底甫竣工交付。

中共總書記習近平9日上午前往位於北京亦莊的國家信創園，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作，他強調，建設社會主義現代化強國，關鍵在科技自立自強。（新華社）
