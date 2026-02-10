黎智英遭重判 港特首宣稱對勾結外部勢力者嚴厲警告

快訊

中央社／ 香港10日電
黎智英遭重判20年監禁。路透
香港行政長官李家超今天表示，壹傳媒集團創辦人黎智英因觸犯國安法而被判刑20年，彰顯了法治，並對勾結外部勢力、危害國安的人發出嚴厲警告。

李家超早上會晤媒體時，作了以上表示。

他說，「在黎智英和蘋果日報的荼毒下，部分市民，尤其是青年人被誤導而違法，大肆破壞公共設施，衝擊政府大樓、立法會和中央駐港機構，更有年輕人策劃恐怖活動，不少被煽動的人因而入獄，截至去年底，有2400多人因為相關罪行承擔法律後果。」

另外，對於北京新發布「『一國兩制』下香港維護國家安全的實踐」白皮書，李家超說，特區政府會全面履行白皮書的內容，他也會領導和統籌特區的行政、立法及司法機關，履行維護國家安全的責任。

他說，白皮書對香港具有指導和關鍵現實意義，對白皮書有三點領會，包括香港維護國安的鬥爭從未停止，國安風險依然存在，必須時刻警惕；維護國安是北京中央事權，香港要認真和切實履行維護國安的憲制責任；香港要以高水平安全護航「一國兩制」高質量發展，實踐白皮書的要求。

黎智英昨天遭重判後，中國國務院今天發布相關白皮書，內容有五部分，包括「香港維護國家安全的鬥爭從未停止」、「中央政府對香港有關的國家安全事務負有根本責任」、「香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任」、「香港實現由亂到治走向由治及興」以及「以高水平安全護航一國兩制事業高質量發展」。

