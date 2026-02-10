黎智英案宣判後 陸發白皮書：香港維護國安是堅持一國兩制實踐

在港版國安法指標性案件，壹傳媒創辦人黎智英國安案9日宣判刑期後，大陸國務院新聞辦10日上午發布「『一國兩制』下香港維護國家安全的實踐」白皮書，內容特別提及黎案是「維護國安的判決」，以及截至1月已有98人被依港版國安法檢控、78人被定罪。內容強調，香港維護國家安全的鬥爭從未停止，而香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持和發展「一國兩制」事業的實踐。

央視新聞報導，白皮書除前言、結語外分為五個部分，分別是香港維護國家安全的鬥爭從未停止、中央政府對香港有關的國家安全事務負有根本責任、香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任、香港實現由亂到治走向由治及興、以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。

白皮書強調，進入新時代，以中共總書記習近平為核心的中共中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，強調維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。

白皮書稱，面對香港局勢動盪變化，中央政府堅持總體國家安全觀，依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，制定實施港版國安法，落實「愛國者治港」原則，支持香港特別行政區切實履行維護國家安全的憲制責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，香港進入從由亂到治走向由治及興的新階段，展現出光明前景。

白皮書並稱，香港維護國家安全的實踐，本質上是堅持和發展「一國兩制」事業的實踐，是保護750萬香港居民的基本人權、尊嚴和福祉的實踐，是促進世界和平與發展的實踐。「維護國家安全只有進行時，沒有完成時」，中央政府堅定支持香港以高水平安全護航「一國兩制」實踐行穩致遠。

白皮書強調，有了高水平安全的香港，定能實現長治久安，定能充分發揮「一國兩制」制度優勢，更好融入和服務國家發展大局。

港版國安法自2020年6月30日晚間實施以來，已逾5年，在「香港切實履行維護國家安全的憲制責任」章節中，內容提及截至2026年1月，依據港版國安法，共有98人被檢控、78人被定罪。並指針對逃竄海外後繼續公然違反香港國安法、香港國安條例的反中亂港分子，香港警務處國安處依法通緝，「這是維護香港法治的正義之舉，是捍衛國家主權安全的必要之舉」。