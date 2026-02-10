快訊

傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了

3年半虧35億人民幣拚上市 藍箭航天5年內追上SpaceX？

高金素梅被控「詐領助理費」 列貪汙被告檢調搜索中

聽新聞
0:00 / 0:00

2026年APEC首次資深官員會議今廣州登場 王毅將出席

聯合報／ 大陸中心／即時報導
2026年APEC第一次資深官員會今天上午將在廣州開幕，大陸外交部長王毅將出席開幕式並致辭。（圖／取自南方都市報）
2026年APEC第一次資深官員會今天上午將在廣州開幕，大陸外交部長王毅將出席開幕式並致辭。（圖／取自南方都市報）

2026年亞太經合組織（APEC）第一次資深官員會今天上午將在廣州開幕，大陸外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席開幕式並致辭。中國大陸為今年APEC主辦國，在當前兩岸情勢下台灣出席情況及待遇受到關注。

中新社報導，大陸外交部副部長馬朝旭近日在北京接受媒體採訪時表示，APEC「中國年」的主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，這與中共總書記習近平提出的人類命運共同體、周邊命運共同體、亞太命運共同體等重大理念一脈相承，也完全契合APEC的初衷和願景，符合APEC成員的共同意願，得到APEC成員一致同意和普遍支持。

馬朝旭指出，「開放、創新、合作」是APEC「中國年」的三大優先領域。「開放」，就是構建開放型經濟，反對保護主義，促進貿易投資自由化、便利化；「創新」，就是堅持創新驅動，發展新質生產力，打造APEC合作新的增長點；「合作」，就是挖掘APEC成員比較優勢，開展政策對接和經驗分享，實現合作共贏。「這三大優先領域得到了APEC成員的廣泛贊同。」

馬朝旭稱，今年既是APEC「中國年」，也是中國大陸「十五五」規劃的開局之年。當前，中國經濟穩定向上、結構向優、動能向新，已經邁上人民幣140兆元的台階。展望「十五五」時期，中國將進一步深化改革，擴大對外開放。作為APEC東道主，中國將發揚歷史主動，引領塑造區域經濟一體化，推動建設亞太共同體，為構建新發展格局、促進高質量發展營造良好的外部環境。

APEC非正式領袖會議預計今年11月18日至19日在深圳舉行，屆時將同步舉行工商領導人峰會、外交和貿易雙部長會等活動。在此之前，今年2月、5月、8月將在廣州、上海、大連分別舉辦三次資深官員會議。

APEC 外交部 亞太
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

王毅：中俄應在涉核心利益問題加大相互支持

討論俄烏局勢？俄安全會議秘書紹伊古抵北京 將與王毅會談

與加國外長會面 陸外長王毅：中國願同加拿大加強溝通、排除干擾

王毅非洲之行提一中原則 外交部嚴正抗議譴責

相關新聞

黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也...

解釋性新聞／同犯天條…張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中...

「十五五」開局首次考察 習近平緊盯AI、機器人

中共總書記習近平昨前往位於北京亦莊的國家信創園，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作。

自民黨大勝 解放軍報：警惕日本修憲加速「重新武裝」

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉拿下歷史性大勝，引發北京當局高度警惕。解放軍報10日刊登一篇題為「警惕日本右翼妄...

張又俠落馬 美專家：習近平算準整肅時機

中共中央軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立一月廿四日因嚴重違紀遭立案調查，ＣＮＮ一月廿六日引述專家看法認為，大陸領導人習近...

黎智英案宣判後 陸發白皮書：香港維護國安是堅持一國兩制實踐

在港版國安法指標性案件，壹傳媒創辦人黎智英國安案9日宣判刑期後，大陸國務院新聞辦10日上午發布「『一國兩制』下香港維護國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。