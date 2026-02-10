2026年APEC首次資深官員會議今廣州登場 王毅將出席

2026年亞太經合組織（APEC）第一次資深官員會今天上午將在廣州開幕，大陸外交部宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席開幕式並致辭。中國大陸為今年APEC主辦國，在當前兩岸情勢下台灣出席情況及待遇受到關注。

中新社報導，大陸外交部副部長馬朝旭近日在北京接受媒體採訪時表示，APEC「中國年」的主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，這與中共總書記習近平提出的人類命運共同體、周邊命運共同體、亞太命運共同體等重大理念一脈相承，也完全契合APEC的初衷和願景，符合APEC成員的共同意願，得到APEC成員一致同意和普遍支持。

馬朝旭指出，「開放、創新、合作」是APEC「中國年」的三大優先領域。「開放」，就是構建開放型經濟，反對保護主義，促進貿易投資自由化、便利化；「創新」，就是堅持創新驅動，發展新質生產力，打造APEC合作新的增長點；「合作」，就是挖掘APEC成員比較優勢，開展政策對接和經驗分享，實現合作共贏。「這三大優先領域得到了APEC成員的廣泛贊同。」

馬朝旭稱，今年既是APEC「中國年」，也是中國大陸「十五五」規劃的開局之年。當前，中國經濟穩定向上、結構向優、動能向新，已經邁上人民幣140兆元的台階。展望「十五五」時期，中國將進一步深化改革，擴大對外開放。作為APEC東道主，中國將發揚歷史主動，引領塑造區域經濟一體化，推動建設亞太共同體，為構建新發展格局、促進高質量發展營造良好的外部環境。

APEC非正式領袖會議預計今年11月18日至19日在深圳舉行，屆時將同步舉行工商領導人峰會、外交和貿易雙部長會等活動。在此之前，今年2月、5月、8月將在廣州、上海、大連分別舉辦三次資深官員會議。