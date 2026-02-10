快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
在8日眾院選舉大勝後，日本首相高市早苗9日以自民黨總裁身分舉行勝選記者會時，重申將提前修改安保三文件及修改憲法的意願。（歐新社）
日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉拿下歷史性大勝，引發北京當局高度警惕。解放軍報10日刊登一篇題為「警惕日本右翼妄圖突破和平憲法加速『重新武裝』」的文章指出，憑藉此次選舉優勢，日本安保政策調整與「重新武裝」進程可能進一步加速，日本已再度淪為攪動地區局勢、威脅周邊安全的不穩定因素。

解放軍報10日在四版刊登中國社會科學院大學國際政治經濟學院教授呂耀東的署名文章指出，高市早苗領導的執政聯盟獲得壓倒性勝利後，推動自衛隊「入憲」的議程很可能加速推進。根據日本憲法第96條規定，修憲需經眾參兩院各三分之二以上議員同意，再交付國民投票並獲得過半數支持。

此次自民黨及其執政夥伴在眾議院已握有超過三分之二席位。不久前，高市曾揚言將自衛隊寫入憲法。在此次眾議院選舉獲勝後，高市重申修憲是自民黨的基本方針。從此次選情看，高市在國內的執政基礎得以鞏固，其激進的政治主張有望更直接地轉化為執政黨的政策。

呂耀東指出，未來，高市政府的法案即使在參議院遭否決，也能在眾議院重新表決通過，執政聯盟將掌握立法進程的主導權。外界擔憂，日本修改和平憲法的步伐可能因此加快。

呂耀東表示，高市擔任日本首相以來，不斷推動提高日本防衛預算，在強軍擴武的道路上越走越遠——不僅在2025年提前實現原計劃2027年防衛預算達到國內生產總值2%的目標，還將2026財年防衛預算提升至9.04兆日元。此外，在2025財年補充預算案中，追加1.1兆日元防衛相關費用，使其年度防衛費推高至創紀錄的額度。

文章稱，高市政府大幅增加防衛預算，發展「對敵基地攻擊能力」，放寬武器出口限制，旨在推進日本軍事現代化並提升在地區安全事務中的影響力。另，此次眾議院選舉獲勝後，高市表示將推動對「無核三原則」及「安保三文件」的修訂討論。

「無核三原則」長期以來被視為日本政府關於核武器的基本政策。但高市聲稱，若嚴格堅守「不運進核武器」原則，可能妨礙美國核動力艦艇停靠日本港口，從而影響日美同盟的威懾力。因此，她主張在修訂「安保三文件」時重新審視該原則。若此舉得以實現，將被視作日本安保政策的重大轉變，可能對地區戰略穩定產生嚴重負面影響。

呂耀東認為，日本此次眾議院選舉反映一些深層次、結構性的問題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。日本政府大幅提升防衛預算，企圖修改「無核三原則」並放寬武器出口限制等行徑，讓日本再度淪為攪動地區局勢、威脅周邊安全的不穩定因素。

日本 高市早苗
相關新聞

黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也...

解釋性新聞／同犯天條…張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中...

「十五五」開局首次考察 習近平緊盯AI、機器人

中共總書記習近平昨前往位於北京亦莊的國家信創園，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作。

張又俠落馬 美專家：習近平算準整肅時機

中共中央軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立一月廿四日因嚴重違紀遭立案調查，ＣＮＮ一月廿六日引述專家看法認為，大陸領導人習近...

自民黨大勝 解放軍報：警惕日本修憲加速「重新武裝」

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉拿下歷史性大勝，引發北京當局高度警惕。解放軍報10日刊登一篇題為「警惕日本右翼妄...

評日本大選結果 胡錫進：愚蠢的民意，這國家基本完蛋了

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉取得歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數，對此，環球時報前總編輯胡錫進稱，這是「愚蠢...

