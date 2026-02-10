自民黨大勝 解放軍報：警惕日本修憲加速「重新武裝」

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉拿下歷史性大勝，引發北京當局高度警惕。解放軍報10日刊登一篇題為「警惕日本右翼妄圖突破和平憲法加速『重新武裝』」的文章指出，憑藉此次選舉優勢，日本安保政策調整與「重新武裝」進程可能進一步加速，日本已再度淪為攪動地區局勢、威脅周邊安全的不穩定因素。

解放軍報10日在四版刊登中國社會科學院大學國際政治經濟學院教授呂耀東的署名文章指出，高市早苗領導的執政聯盟獲得壓倒性勝利後，推動自衛隊「入憲」的議程很可能加速推進。根據日本憲法第96條規定，修憲需經眾參兩院各三分之二以上議員同意，再交付國民投票並獲得過半數支持。

此次自民黨及其執政夥伴在眾議院已握有超過三分之二席位。不久前，高市曾揚言將自衛隊寫入憲法。在此次眾議院選舉獲勝後，高市重申修憲是自民黨的基本方針。從此次選情看，高市在國內的執政基礎得以鞏固，其激進的政治主張有望更直接地轉化為執政黨的政策。

呂耀東指出，未來，高市政府的法案即使在參議院遭否決，也能在眾議院重新表決通過，執政聯盟將掌握立法進程的主導權。外界擔憂，日本修改和平憲法的步伐可能因此加快。

呂耀東表示，高市擔任日本首相以來，不斷推動提高日本防衛預算，在強軍擴武的道路上越走越遠——不僅在2025年提前實現原計劃2027年防衛預算達到國內生產總值2%的目標，還將2026財年防衛預算提升至9.04兆日元。此外，在2025財年補充預算案中，追加1.1兆日元防衛相關費用，使其年度防衛費推高至創紀錄的額度。

文章稱，高市政府大幅增加防衛預算，發展「對敵基地攻擊能力」，放寬武器出口限制，旨在推進日本軍事現代化並提升在地區安全事務中的影響力。另，此次眾議院選舉獲勝後，高市表示將推動對「無核三原則」及「安保三文件」的修訂討論。

「無核三原則」長期以來被視為日本政府關於核武器的基本政策。但高市聲稱，若嚴格堅守「不運進核武器」原則，可能妨礙美國核動力艦艇停靠日本港口，從而影響日美同盟的威懾力。因此，她主張在修訂「安保三文件」時重新審視該原則。若此舉得以實現，將被視作日本安保政策的重大轉變，可能對地區戰略穩定產生嚴重負面影響。

呂耀東認為，日本此次眾議院選舉反映一些深層次、結構性的問題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。日本政府大幅提升防衛預算，企圖修改「無核三原則」並放寬武器出口限制等行徑，讓日本再度淪為攪動地區局勢、威脅周邊安全的不穩定因素。