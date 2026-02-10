重判20年 加拿大朝野譴責並呼籲釋放黎智英

快訊

中央社／ 溫哥華9日專電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年。 中通社
香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年，加拿大朝野及多個人權組織發聲明抗議香港的判決，呼籲釋放黎智英。黎智英的妹妹和外甥女住在加拿大，對判決感到悲痛心碎。

加拿大外交部長安南德（Anita Anand）在聲明中表示，對黎智英的判決「感到失望」，「黎智英先生現年78歲，身體狀況不佳，我們呼籲立即在人道考量下釋放他。加拿大將繼續支持世界各地媒體享有自由和獨立性。」

加拿大國會跨黨派多位議員都譴責黎智英案件的判決，認為這進一步證實香港的自由、自治和司法獨立性遭嚴重侵蝕。

執政自由黨、一向友台的眾議員史葛洛（JudySgro）稱這不合乎法治，是一種「鎮壓」。她並呼籲國際社會要團結一致、繼續捍衛人權和法治。

保守黨負責外交事務的眾議員莊文浩（MichaelChong）批評中國和香港國安法只是將言論自由、辯論與和平抗議都視為「犯罪」。

長期關注人權的保守黨議員吉努斯（GarnettGenuis）在國會殿堂上發表演講，盛讚黎智英宛如文藝復興時期的聖人湯瑪斯．摩爾（Saint ThomasMore），是一名堅強而有信仰的人，儘管承受苦難仍不放棄理念。

聯邦新民主黨國會議員關慧貞（Jenny Kwan）稱「黎智英並非罪犯，而是良心犯，他唯一的『罪行』就是捍衛民主、新聞自由和法治。」她並向加拿大政府喊話，表示黎智英雖非加拿大公民，但和加拿大有深厚淵源，渥太華需表達更清晰而堅定的立場來支持黎智英，讓他能獲得自由。

黎智英的雙胞胎妹妹一家人住在加拿大安大略省尼加拉湖濱市（Niagara-on-the-Lake），外甥女萊佩（Erica Lepp）接受加拿大廣播公司（CBC）採訪時表示母親和她都很悲傷。「這正反映了香港在自由、言論自由和新聞自由方面發生了多麼巨大的變化。我為香港心碎。」

萊佩說，舅舅黎智英已經78歲，20年刑期等於就是對他判處終身監禁。

黎智英家族在尼加拉地區擁有Vintage Hotels酒店集團，旗下多家歷史建築已成為重要地標，對當地經濟貢獻很大。

去年11月七大工業國集團（G7）外長會議在尼加拉湖濱市舉行，當地民眾自發性舉行了一場聲援黎智英的集會活動，市長札萊帕（Gary Zalepa）也發表公開信，呼籲釋放黎智英，並讚揚黎智英對民主及新聞自由的堅持。

加拿大各大城市多個港人組織如溫哥華支聯會、多倫多支聯會、港加聯、蒙特婁撐香港行動組等都發出聲明，嚴厲譴責中國和香港當局對黎智英以及其他政治犯的打壓。聲明中並敦促加拿大應在G7中發揮領導作用，不僅是口頭呼籲，更要有實際行動施壓中國釋放黎智英。

