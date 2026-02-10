快訊

評日本大選結果 胡錫進：愚蠢的民意，這國家基本完蛋了

聯合報／ 大陸中心／即時報導
日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉取得歷史性大勝，但這結果顯然是北京當局所不樂見。（美聯社）
日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉取得歷史性大勝，但這結果顯然是北京當局所不樂見。（美聯社）

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉取得歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數，對此，環球時報前總編輯胡錫進稱，這是「愚蠢的民意」，中日戰略對立已然形成。胡錫進並說，「日本這個國家基本上完蛋了」，「小日本就是中國與世界大國交往主流平台之外的一個小角色，它已經與菲律賓沒什麼兩樣」。

日本大選結果讓不少大陸人士跳腳，胡錫進9日傍晚在其個人微博就再度發表文章稱，他看到一些人留言，說高市早苗和自民黨大勝代表了日本的民意。胡錫進說，「廢話哈，選舉結果當然是民意，但它可能是愚蠢的民意。高市早苗上任才四個月，日本自民黨的支持率遠低於她本人的支持率，她一忽悠，選民三分之二以上的席位就給了自民黨，哪一個心態穩定、積極向上的社會會這樣像羊群一樣突然從這邊就被趕到了另一邊？」

對於外界將高市與自民黨這次大勝的部分原因歸諸於北京對日本的強力制裁，胡錫進稱，「中國不可能從外部影響日本的選情，我們連台灣島內的選情都還一時影響不了，遑論日本的選舉。」

他表示，中國制裁高市早苗和她擔任首相的日本是非常必要的。「我們在給他們立一條規矩，畫一條紅線。高市早苗這次強勢勝選後，其在台灣方向的動作會大概率有所收斂，因為中國之前的制裁讓她感受到了痛。否則的話，不知天高地厚的她更可能上房揭瓦了。」

胡錫進指出，中日戰略對立已然形成，這種對立對日本是天大的事，對中國則是戰略的一角，「就拖著唄」，雙方不打仗是底線。如果日本敢往前走，與中國軍事衝突，「那我們就狠狠地揍它」。

胡錫進還說，「要我看，日本這個國家基本上完蛋了，不僅老齡化的很厲害，而且人口規模不大。他們反華一是恐懼中國的力量，怕中國報復它；二是嫉妒中國經濟和技術上的崛起」；「選民們之所以捧民粹主義的高市早苗，憑著她的所謂『個人魅力』就把國家託付給明顯挺極端的她，根本原因是整個日本社會心慌，病急亂投醫」。

他最後強調，「中國發展好我們的新科技，認真解決好我們自己的問題，不斷做強國防，小日本就是中國與世界大國交往主流平台之外的一個小角色，它已經與菲律賓沒什麼兩樣。」

日本 高市早苗 胡錫進
