黎智英遭重判20年 王丹：對中共不能存有幻想

中央社／ 洛杉磯9日專電

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，海外中國民運人士王丹指出，此事件證明對中共不能存有任何幻想，這是一個挑戰人類文明，踐踏基本人權的政權。

香港高等法院9日就相關案件宣判刑期，其中黎智英被判處20年徒刑。王丹在社群網站隨後發表聲明，作出上述評論。

王丹指出，78歲的黎智英被香港法院判20年重刑，顯示北京與香港當局意圖使黎智英難以在有生之年重獲自由。王丹形容判決結果「令人悲憤」。

王丹表示，黎智英言行符合和平、理性和非暴力原則，卻面臨嚴厲刑責。王丹形容判決是「最殘暴的喪失了理性的國家暴力」。

王丹指出，此案再次向世人證明，「對中共不能存有任何的幻想」，批評這是一個正在挑戰人類文明，踐踏基本人權的政權。

他表示，不相信這樣的政權能再堅持20年，希望黎智英能在信仰支撐下，度過漫長的黑暗，堅持到重獲自由的那一天。

黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也...

解釋性新聞／同犯天條…張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中...

「十五五」開局首次考察 習近平緊盯AI、機器人

中共總書記習近平昨前往位於北京亦莊的國家信創園，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作。

張又俠落馬 美專家：習近平算準整肅時機

中共中央軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立一月廿四日因嚴重違紀遭立案調查，ＣＮＮ一月廿六日引述專家看法認為，大陸領導人習近...

評日本大選結果 胡錫進：愚蠢的民意，這國家基本完蛋了

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉取得歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數，對此，環球時報前總編輯胡錫進稱，這是「愚蠢...

美媒：黎智英如同被判死刑 川普訪中應施壓

香港壹傳媒創辦人黎智英被重判20年，「華爾街日報」與「華盛頓郵報」社論指出，78歲的黎智英餘生在獄中度過等同被判死刑。華...

