黎智英遭重判20年 王丹：對中共不能存有幻想

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，海外中國民運人士王丹指出，此事件證明對中共不能存有任何幻想，這是一個挑戰人類文明，踐踏基本人權的政權。

香港高等法院9日就相關案件宣判刑期，其中黎智英被判處20年徒刑。王丹在社群網站隨後發表聲明，作出上述評論。

王丹指出，78歲的黎智英被香港法院判20年重刑，顯示北京與香港當局意圖使黎智英難以在有生之年重獲自由。王丹形容判決結果「令人悲憤」。

王丹表示，黎智英言行符合和平、理性和非暴力原則，卻面臨嚴厲刑責。王丹形容判決是「最殘暴的喪失了理性的國家暴力」。

王丹指出，此案再次向世人證明，「對中共不能存有任何的幻想」，批評這是一個正在挑戰人類文明，踐踏基本人權的政權。

他表示，不相信這樣的政權能再堅持20年，希望黎智英能在信仰支撐下，度過漫長的黑暗，堅持到重獲自由的那一天。