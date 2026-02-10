黎智英遭重判20年 王丹：對中共不能存有幻想
香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年徒刑，海外中國民運人士王丹指出，此事件證明對中共不能存有任何幻想，這是一個挑戰人類文明，踐踏基本人權的政權。
香港高等法院9日就相關案件宣判刑期，其中黎智英被判處20年徒刑。王丹在社群網站隨後發表聲明，作出上述評論。
王丹指出，78歲的黎智英被香港法院判20年重刑，顯示北京與香港當局意圖使黎智英難以在有生之年重獲自由。王丹形容判決結果「令人悲憤」。
王丹表示，黎智英言行符合和平、理性和非暴力原則，卻面臨嚴厲刑責。王丹形容判決是「最殘暴的喪失了理性的國家暴力」。
王丹指出，此案再次向世人證明，「對中共不能存有任何的幻想」，批評這是一個正在挑戰人類文明，踐踏基本人權的政權。
他表示，不相信這樣的政權能再堅持20年，希望黎智英能在信仰支撐下，度過漫長的黑暗，堅持到重獲自由的那一天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。