快訊

粿王案外延燒！護妻聲明才半年 簡廷芮老公「被消失」熟人爆恐婚變

明天「送神日」清囤6大禁忌一次看！別吵架、別倒香爐衰整年

2026首度川習會！外媒：傳川普4月第一周訪問中國

美媒：黎智英如同被判死刑 川普訪中應施壓

中央社／ 紐約9日專電
黎智英遭重判20年監禁。路透
黎智英遭重判20年監禁。路透

香港壹傳媒創辦人黎智英被重判20年，「華爾街日報」與「華盛頓郵報」社論指出，78歲的黎智英餘生在獄中度過等同被判死刑。華郵指出，美國總統川普計劃4月訪中是再次施壓的機會。

華爾街日報（Wall Street Journal）社論寫道，蘋果日報創辦人黎智英遭判刑，代表被控煽動叛亂與陰謀勾結外國勢力，長達26個月的審判已結束，這同時代表香港在中國規範下，由荒蕪岩石變成希望與機會燈塔的自由，也已經結束。

黎智英因國安法遭定罪，外界若無行動將命喪獄中。美國總統川普（Donald Trump）曾向中國國家主席習近平提及黎智英當前的處境，他將在4月訪中，北京人士此刻應捫心自問，持續監禁一名長者，負面消息與譴責聲浪不斷，是否真的符合中國利益。

不分黨派美國國會議員6日致函諾貝爾和平獎委員會，提名黎智英角逐獎項，沒有人比他更值得獲獎。北京向台灣傳遞在中共統治下生活會如何的訊息，中共自己再清楚不過了。

華盛頓郵報（Washington Post）社論寫道，78歲的黎智英患糖尿病、高血壓，餘生將在獄中度過，被判重刑實際上等同死刑。

黎智英獲得自由的唯一機會如今可能在於美國，總統川普多次說道希望他獲釋，並曾直接向習近平提出。川普計劃4月訪中希望與中國達成經貿協議，這是再次就此向中方施壓的機會。

黎智英持有英國護照，但英相施凱爾（KeirStarmer）近期到訪北京在釋放黎智英一事上未有進展。

黎智英 川普
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黎智英之子爭取父親獲釋 籲英國政府積極作為

黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人

壹傳媒創辦人黎智英被判重刑 無國界記者組織表憤慨

黎智英遭重判20年 英外相：將迅速與中國進一步交涉

相關新聞

黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也...

解釋性新聞／同犯天條…張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中...

「十五五」開局首次考察 習近平緊盯AI、機器人

中共總書記習近平昨前往位於北京亦莊的國家信創園，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作。

張又俠落馬 美專家：習近平算準整肅時機

中共中央軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立一月廿四日因嚴重違紀遭立案調查，ＣＮＮ一月廿六日引述專家看法認為，大陸領導人習近...

評日本大選結果 胡錫進：愚蠢的民意，這國家基本完蛋了

日本首相高市早苗帶領自民黨在8日眾院選舉取得歷史性大勝，單獨拿下眾院絕對多數，對此，環球時報前總編輯胡錫進稱，這是「愚蠢...

美媒：黎智英如同被判死刑 川普訪中應施壓

香港壹傳媒創辦人黎智英被重判20年，「華爾街日報」與「華盛頓郵報」社論指出，78歲的黎智英餘生在獄中度過等同被判死刑。華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。