美媒：黎智英如同被判死刑 川普訪中應施壓

香港壹傳媒創辦人黎智英被重判20年，「華爾街日報」與「華盛頓郵報」社論指出，78歲的黎智英餘生在獄中度過等同被判死刑。華郵指出，美國總統川普計劃4月訪中是再次施壓的機會。

華爾街日報（Wall Street Journal）社論寫道，蘋果日報創辦人黎智英遭判刑，代表被控煽動叛亂與陰謀勾結外國勢力，長達26個月的審判已結束，這同時代表香港在中國規範下，由荒蕪岩石變成希望與機會燈塔的自由，也已經結束。

黎智英因國安法遭定罪，外界若無行動將命喪獄中。美國總統川普（Donald Trump）曾向中國國家主席習近平提及黎智英當前的處境，他將在4月訪中，北京人士此刻應捫心自問，持續監禁一名長者，負面消息與譴責聲浪不斷，是否真的符合中國利益。

不分黨派美國國會議員6日致函諾貝爾和平獎委員會，提名黎智英角逐獎項，沒有人比他更值得獲獎。北京向台灣傳遞在中共統治下生活會如何的訊息，中共自己再清楚不過了。

華盛頓郵報（Washington Post）社論寫道，78歲的黎智英患糖尿病、高血壓，餘生將在獄中度過，被判重刑實際上等同死刑。

黎智英獲得自由的唯一機會如今可能在於美國，總統川普多次說道希望他獲釋，並曾直接向習近平提出。川普計劃4月訪中希望與中國達成經貿協議，這是再次就此向中方施壓的機會。

黎智英持有英國護照，但英相施凱爾（KeirStarmer）近期到訪北京在釋放黎智英一事上未有進展。