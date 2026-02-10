聽新聞
「十五五」開局首次考察 習近平緊盯AI、機器人

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中共總書記習近平（中）昨前往位於北京亦莊的國家信創園，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作。中新社
中共總書記習近平（中）昨前往位於北京亦莊的國家信創園，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作。中新社

中共總書記習近平昨前往位於北京亦莊的國家信創園，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作。

這是習近平今年首個地方考察行程，也是在象徵未來五年「十五五」規畫開局後的首次考察，且時間點落在中共中央政治局一月卅日聚焦量子科技、具身智慧等未來產業舉行集體學習的十天後，凸顯高科技與創新產業在大陸未來五年發展的戰略位置。

央視報導，習近平昨在國家信創園瞭解資訊科技應用創新和北京加快建設國際科技創新中心情況，察看代表性科技創新成果展示，並與科研人員和科技企業負責人代表交流。

在新聞畫面中，可見人形機器人、靈巧手等具身智慧技術展示，以及約卅人在大廳聽取習近平談話，其中包括小米創始人雷軍。據新華社發布的圖片，習近平參觀了手機、平板設備、機械手等產品。

亦莊是北京唯一的國家級經濟技術開發區，位於北京東南五環外，國家信創園則是大陸工信部與北京市政府於二○一九年九月共建。

據官方介紹，國家信創園旨在構建國產化資訊科技轉硬體底層架構和生態，目前入駐企業已達一千家，包含ＣＰＵ、超級運算等領域，未來布局將延伸至人工智慧、量子科技、６Ｇ等前沿領域。

人民日報指出，科技競爭已成為大國博弈的關鍵戰場，「十五五」規畫建議四十多次提到科技。報導還說，科技創新是牽動大陸發展全局的「牛鼻子」，在不確定、難預料因素增多情況下，要善於把握新一輪科技革命和產業變革等關鍵因素，中國式現代化要靠科技現代化作支撐。

習近平 考察 人形機器人 AI
相關新聞

