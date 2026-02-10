「在川習通話前發布」 傳陸要商業銀行減持美債

外電消息指出，大陸監管機構近日口頭指導部分大型商業銀行限制新增購買美國國債，並要求對美債曝險較高的銀行逐步降低持有部位，以應對集中和市場波動風險。

彭博社引述消息指出，相關指示並不適用於大陸官方持有的美債，僅針對商業銀行，且未就調整規模或時間表作出明確要求。

監管方面則表示，此舉旨在分散市場風險，與地緣政治因素或對美國信用狀況的根本性擔憂無關。

大陸國家主席習近平上周才與美國總統川普通電話，川普亦計畫最快於四月訪陸。消息稱，針對金融機構美債部位的監管指導，是在「川習通話」前作出。

據大陸國家外匯管理局數據，截至去年九月，大陸銀行業持有的美元計價債券規模約二九八○億美元，但未知涉及多少美國國債。

受該消息影響，美國公債昨日亞洲交易時段出現拋售，各期限美債殖利率均有所上揚。其中，基準十年期美債殖利率一度攀升四個基點至百分之四點二五，而在消息發布前，該殖利率約維持在百分之四點二二左右。

美國財政部今年一月十五日公布的資料顯示，二○二五年十一月，大陸減持了六十一億美元美債，持倉規模降至六八二六億美元，創下自二○○八年以來的新低。

實際上，這波減持趨勢持續了三年多。從二○二二年四月持倉跌破一兆美元開始，大陸的美債持有部位就呈現出緩慢但持續下行軌跡。與二○一三年的歷史峰值水準相比，目前大陸美債持倉金額已下降百分之四十二。

在減持美債的同時，中國人民銀行（大陸央行）連續十五個月增持黃金儲備。截至今年一月底，人行黃金儲備量達七四一九萬英兩。

分析指，這種「減持美債、增持黃金」操作，主要是為了優化儲備資產結構，降低對美元資產的依賴，規避地緣政治風險。