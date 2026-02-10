聽新聞
0:00 / 0:00

我嚴厲譴責陸 要求立刻釋放黎智英

聯合報／ 記者賴錦宏黃婉婷／台北報導
黎智英遭重判20年監禁。路透
黎智英遭重判20年監禁。路透

針對壹傳媒創辦人黎智英遭重判廿年監禁，陸委會昨嚴厲譴責中共及港府，假借國安名義打壓自由人權，要求中共及港府停止政治迫害，立刻釋放黎智英。陸委會也籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。

陸委會表示，黎智英遭香港國安法重判，不僅是剝奪個人的人身自由，及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。此案也再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。同時提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活。

民進黨中國部也表達嚴厲譴責，指香港在中共威權陰影下，已遭毀滅性打擊，是香港民主最黑暗的一天。黎智英不是第一個中共極權統治下的受害者，也肯定不會是最後一個；只要中共不放棄威權統治，只會有更多的「劉曉波」與「黎智英」成為獨裁體制下的受害者。

據ＢＢＣ中文網，人權組織「人權觀察」亞洲區主任皮爾森表示，對七十八歲的黎智英判處廿年有期徒刑，實際上等同於死刑。

無國界記者組織昨發聲明表示，「香港的新聞自由在今天畫下句點」。對黎智英所受的判決深感憤慨，裁決顯示香港新聞自由徹底崩毀跟對獨立新聞的蔑視，英美等民主國家應向中國政府及香港當局施壓，確保黎智英與所有其他記者獲釋出獄。

黎智英 新聞自由 人權 陸委會 國安法
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人

壹傳媒創辦人黎智英被判重刑 無國界記者組織表憤慨

黎智英遭重判20年 英外相：將迅速與中國進一步交涉

黎智英判20年 李家超：彰顯法治、危害國安必嚴懲

相關新聞

「十五五」開局首次考察 習近平緊盯AI、機器人

中共總書記習近平昨前往位於北京亦莊的國家信創園，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作。

「在川習通話前發布」 傳陸要商業銀行減持美債

外電消息指出，大陸監管機構近日口頭指導部分大型商業銀行限制新增購買美國國債，並要求對美債曝險較高的銀行逐步降低持有部位，...

我嚴厲譴責陸 要求立刻釋放黎智英

針對壹傳媒創辦人黎智英遭重判廿年監禁，陸委會昨嚴厲譴責中共及港府，假借國安名義打壓自由人權，要求中共及港府停止政治迫害，...

黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也...

軍委副主席 中共接班人觀察指標

中共奉行「黨指揮槍」、「槍桿子出政權」，黨對軍隊的掌握，關係到政權命脈。而黨領導軍隊，最關鍵的組織就是中央軍委，軍委的組...

同犯天條 張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。