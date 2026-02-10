黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也被重判六年至十年。

黎智英等人昨日神情平靜，但黎智英太太神情哀傷，前壹傳媒員工相擁而泣。

港版國安法 首宗量以重刑

黎智英、壹傳媒集團六名高層及蘋果日報三間公司等，被控違反港版國安法，案件經長期審理後早紛紛罪成，昨日宣判，成為香港國安法實施後，第一宗獲判罪成，以及量以重刑的串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全案。

案件在暫代高等法院的西九龍裁判法院宣判，其中黎智英被判處監禁廿年；六名前壹傳媒高層早前已承認串謀勾結外國勢力罪，蘋果日報前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗和前英文版執行總編馮偉光，各被判囚十年；前主筆楊清奇判囚七年三個月；前副社長陳沛敏判囚七年；前行政總裁張劍虹判監六年九個月。

國安法官判詞稱，法庭認為本案屬「罪行重大」，判處刑期不應少於十年。其中針對串謀勾結外國勢力罪，法庭認為是經過精心策畫及早有預謀，並使用網上平台，觸及本地及海外，請求外國實施制裁、封鎖，不論是公開進行或者隱晦行事，都確實促成外國政府針對中國及香港採取措施，採納以十五年為量刑起點。

考量黎年紀 刑期已有扣減

法庭裁定，黎智英是各項串謀的幕後主腦和推動者，將量刑起點提高，但考慮他的求情，法庭接納他年紀大、健康狀況及被單獨囚禁，令他獄中生活比其他囚犯艱難，扣減一年一個月刑期。

黎智英因其他罪名服刑中，法庭認為其目前正就欺詐科技園一案服刑，兩宗案件性質完全不同，裁定黎智英本案中十八年刑期，與欺詐案分期執行。

黎妻女心碎 控訴判刑殘酷

黎智英太太李韻琴，以及其他蘋果日報高層的家人，及天主教香港教區前主教陳日君等到庭旁聽。李韻琴聞判神情哀傷，離場時不願回應提問。但有媒體引述黎智英女兒黎采的話，指判刑殘酷，令人心碎，又說過去五年她父親身體健康每況愈下，憂心他會在獄中離世。

多名外國領事或領事館代表到庭旁聽，包括美國駐港澳副總領事施大偉、英國駐港澳總領事戴偉紳等。戴偉紳稱他代表英國外交大臣到庭旁聽，又說英國首相施凱爾早前與大陸國家主席習近平會面時已提出有關議題，正在尋求可行的解決方案。歐盟辦事處副主任高明德說，歐盟高度關注案件。

英國外交大臣古柏九日承諾，英方會迅速與北京展開交涉。英方始終將恪守在具法律約束力的中英聯合聲明下所作的歷史承諾。