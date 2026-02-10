聽新聞
張又俠落馬 美專家：習近平算準整肅時機

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

中共中央軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立一月廿四日因嚴重違紀遭立案調查，ＣＮＮ一月廿六日引述專家看法認為，大陸領導人習近平算準現在正是整肅的好時機。

ＢＢＣ分析，二○二七年是共軍建軍百年，也是習建功的絕佳時間。廿一大將於二○二七年秋天召開，若他能在此前取得重要歷史功績，第四任期面臨的阻力將更少。

華府智庫詹姆士敦基金會二月三日引述前中情局長伯恩斯與五角大廈說法，可信的聯合作戰能力是攻台前提，習近平也要求共軍在二○二七年具備該能力；但張又俠主導下進展卻不如預期。美國國防大學中國軍事事務研究中心主任桑德斯撰文稱張在建構戰力與贏得攻台等戰爭上讓習失望。

ＣＮＮ說，習近平已開始拔擢二線軍官，雖然共軍照常運作，考量劉振立協調共軍最高作戰機構的角色，更凸顯整肅對軍隊作戰能力、士氣及任何時間表的影響。但布魯金斯研究所研究員秦江南說，由於美國目前對台灣似乎不太有興趣，而二○二八年台灣可能出現政權更替，習近平衡量後認定現在是清洗的好時機。

張又俠 習近平 共軍
相關新聞

「十五五」開局首次考察 習近平緊盯AI、機器人

中共總書記習近平昨前往位於北京亦莊的國家信創園，考察包含人工智慧、機器人等科技創新工作。

「在川習通話前發布」 傳陸要商業銀行減持美債

外電消息指出，大陸監管機構近日口頭指導部分大型商業銀行限制新增購買美國國債，並要求對美債曝險較高的銀行逐步降低持有部位，...

我嚴厲譴責陸 要求立刻釋放黎智英

針對壹傳媒創辦人黎智英遭重判廿年監禁，陸委會昨嚴厲譴責中共及港府，假借國安名義打壓自由人權，要求中共及港府停止政治迫害，...

黎智英「危害國安」遭重判20年 歐美多國關切

香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案昨日判刑，黎智英被重判入獄廿年，同案多名壹傳媒高層也...

軍委副主席 中共接班人觀察指標

中共奉行「黨指揮槍」、「槍桿子出政權」，黨對軍隊的掌握，關係到政權命脈。而黨領導軍隊，最關鍵的組織就是中央軍委，軍委的組...

同犯天條 張又俠罪狀 沒林彪案嚴重

中共中央軍委副主席張又俠落馬，既意外又必然，因其觸到了「底線」或敏感線；張又俠的原始罪狀，則該死又罪不至死，因其觸犯了中...

