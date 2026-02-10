張又俠落馬 美專家：習近平算準整肅時機

中共中央軍委副主席張又俠與軍委委員劉振立一月廿四日因嚴重違紀遭立案調查，ＣＮＮ一月廿六日引述專家看法認為，大陸領導人習近平算準現在正是整肅的好時機。

ＢＢＣ分析，二○二七年是共軍建軍百年，也是習建功的絕佳時間。廿一大將於二○二七年秋天召開，若他能在此前取得重要歷史功績，第四任期面臨的阻力將更少。

華府智庫詹姆士敦基金會二月三日引述前中情局長伯恩斯與五角大廈說法，可信的聯合作戰能力是攻台前提，習近平也要求共軍在二○二七年具備該能力；但張又俠主導下進展卻不如預期。美國國防大學中國軍事事務研究中心主任桑德斯撰文稱張在建構戰力與贏得攻台等戰爭上讓習失望。

ＣＮＮ說，習近平已開始拔擢二線軍官，雖然共軍照常運作，考量劉振立協調共軍最高作戰機構的角色，更凸顯整肅對軍隊作戰能力、士氣及任何時間表的影響。但布魯金斯研究所研究員秦江南說，由於美國目前對台灣似乎不太有興趣，而二○二八年台灣可能出現政權更替，習近平衡量後認定現在是清洗的好時機。