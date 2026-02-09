黎智英被判刑20年 陳健民：難過且憤怒盼他「撐住」

快訊

中央社／ 台北9日電
對有蘋果員工被判囚10年，占中三之一的中研院學者陳健民認為，是當局想產生震攝作用。中央社
對有蘋果員工被判囚10年，占中三之一的中研院學者陳健民認為，是當局想產生震攝作用。中央社

壹傳媒創辦人黎智英被重判20年，同案6名蘋果日報編採高層也被判6年9個月至10年不等。2013年開始認識黎智英的中研院學者陳健民表示，他對此感到很難過、很憤怒，只盼黎智英「撐住」；至於部分同案蘋果員工也被判刑達10年，他認為這是當局想以此震懾。

黎智英2025年12月被判違反港區國安法中的「勾結外國勢力罪」及「發布煽動刊物罪」成立，今天被判刑20年。

「占中三子」之一、中央研究院社會學研究所客座研究員陳健民，2013年籌備「占中運動」時開始認識黎智英。他在接受中央社記者訪問時表示，對於黎智英被判刑20年感到「很難過」及「很憤怒」。

陳健民表示，香港泛民主派初選案中的戴耀廷被判「顛覆國家政權罪」成立，認罪獲減刑而被判刑10年，是案中刑期最重的。黎智英不認罪，他原本估計其刑期最少15年，「就算你判他（黎智英）15年，他都會死在獄中。他現在78歲，身體又這麼差，其實他在監獄裡根本無法活下去，為何要判20年？」。

陳健民記得，他第一次去監獄探視黎智英，是受黎的家人託付，勸告患有高血壓的黎智英吃藥。但一向有睡眠問題的黎智英表示，他吃藥後難以入睡，所以不想吃。

對於會否預期黎智英有生之年都在獄中度過，陳健民說，「他身體不好，長期單獨囚禁，如果你覺得他可以坐牢20年，這是超乎常人的樂觀」。

陳健民表示，除了黎智英外，對他衝擊很大的，是蘋果日報員工的刑期。

蘋果日報6名編採高層的量刑起點為15年，當中3人認罪及以「從犯證人」身分作供，獲減刑約一半，刑期介於6年9個月至7年3個月。另外3人認罪但沒有以「從犯證人」身分作供，只獲扣減1/3刑期，各被判刑10年。

陳健民直言，諾貝爾和平獎得主劉曉波被判11年有期徒刑，中國人權律師許志永被判14年有期徒刑，蘋果員工是編採人員，卻被判刑10年。

陳健民形容，「你知道其實它（當局）不只針對黎智英，它有一個訊息給整個社會特別是媒體，不可以隨便批評中共，不可以批評社會，我覺得它要產生一個很強的震懾作用」。

陳健民坦言，他最後一次探視黎智英是2020年，他來台灣後兩人曾有書信往來，但後來沒有了。他除了擔心會影響在香港的人外，也因為感到自己來到一個自由的地方，沒有力量安慰一些失去自由的人。

對於現在有什麼話跟仍有漫長牢獄生活的黎智英說，陳健民說：「撐住、好好保重、放長雙眼（走著瞧），因為世界會改變」。

黎智英 香港 勾結外國勢力罪 國安法 壹傳媒
