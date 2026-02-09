快訊

黎智英遭重判20年 邱垂正：譴責中共政治迫害

中央社／ 台北9日電
陸委會主委邱垂正表示，黎智英遭重判不僅剝奪人身自由、踐踏新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。（本聯資料照片）
香港壹傳媒創辦人黎智英遭因觸犯國安法遭重判20年。陸委會主委邱垂正今天對此表示，嚴厲譴責中共假借國安名義打壓自由人權、進行政治迫害，呼籲國際社會要警惕中共加速輸出「長臂管轄、跨境鎮壓」。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天以影片發表上述內容。

邱垂正還表示，黎智英遭重判，不僅剝奪人身自由、踐踏新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。本案再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法承諾的自由權利如同虛設，香港司法淪為政治清算的工具。

邱垂正強調，「陸委會提醒國人要以香港的慘痛經驗為戒，守護台灣得來不易的自由民主生活方式；也籲請國際社會對於中共侵蝕自由人權的作為，提高警覺，共同捍衛自由民主防線」。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院今天宣判刑期，黎智英被重判20年，其餘8人分別被判6年3個月至10年不等。

香港 國安法 邱垂正 黎智英 陸委會 壹傳媒 新聞自由 一國兩制
