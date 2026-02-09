黎智英遭重判20年 邱垂正：譴責中共政治迫害
香港壹傳媒創辦人黎智英遭因觸犯國安法遭重判20年。陸委會主委邱垂正今天對此表示，嚴厲譴責中共假借國安名義打壓自由人權、進行政治迫害，呼籲國際社會要警惕中共加速輸出「長臂管轄、跨境鎮壓」。
大陸委員會（陸委會）主委邱垂正今天以影片發表上述內容。
邱垂正還表示，黎智英遭重判，不僅剝奪人身自由、踐踏新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。本案再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法承諾的自由權利如同虛設，香港司法淪為政治清算的工具。
邱垂正強調，「陸委會提醒國人要以香港的慘痛經驗為戒，守護台灣得來不易的自由民主生活方式；也籲請國際社會對於中共侵蝕自由人權的作為，提高警覺，共同捍衛自由民主防線」。
香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院今天宣判刑期，黎智英被重判20年，其餘8人分別被判6年3個月至10年不等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。