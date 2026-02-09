黎智英遭重判20年 中國大陸官方口徑一致「力挺判決」

香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天遭重判20年徒刑後，中國官方相繼表態力挺這項引起質疑的判決，中國外交部發言人林劍今天宣稱，香港司法機關依法履職，「捍衛國家安全合情合理合法，不容置喙」；中國國務院港澳辦則聲稱，堅定支持香港特區「履行維護國家安全憲制責任」。

綜合中國官媒報導，林劍下午在中國外交部例行記者會回答外媒提問，中方對黎智英案宣判有何回應時聲稱，

黎智英是中國公民，是一系列「反中亂港」事件的主要策劃者和參與者，其行為「嚴重衝擊『一國兩制』的原則底線，嚴重危害國家安全，嚴重損害香港的繁榮穩定和市民的福祉」，理應受到法律嚴懲。

林劍宣稱，香港特區司法機關「依法履職盡責，維護法律權威，捍衛國家安全合情合理合法，不容置喙」。中央政府堅定支持特區依法「維護國家安全，懲治危害國家安全」的犯罪行為。

他又說，有關案件純屬香港特區內部事務，中方敦促有關國家「尊重中國的主權，尊重香港法治，不得就特區司法案件審理發表不負責任的言論，不得以任何形式干預香港司法，干涉中國內政」。

中國國務院港澳辦稍早也對黎智英今天遭重判聲稱，對黎智英的判刑，充分體現「香港特區維護國家安全的堅定意志，有力彰顯法治精神」。「國家安全是頭等大事，黎智英所犯罪行在全世界任何地方均屬嚴重犯罪」。

港澳辦宣稱，堅定支持香港特區「履行維護國家安全憲制責任，全面準確實施維護國家安全法律」。「一切危害國家安全的行為和活動都必受打擊，一切阻撓香港特區維護國家安全的伎倆都必定徒勞，一切破壞香港由治及興進程、妄想亂港遏華的圖謀都必遭挫敗」。

黎智英今天遭香港高等法院重判20年徒刑後，無國界記者組織今天發表聲明，指「香港的新聞自由在今天畫下句點」。黎智英從被捕到定罪，法律程序不過是場騙局，英美等民主國家須停止優先推動對中關係的正常化，而應向中國政府及香港當局施壓，確保黎智英與所有其他記者獲釋出獄。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）在聲明中表示：「對78歲的黎智英判處嚴苛的20年徒刑，等於判他死刑。如此重的刑罰既殘酷，也極不公正」；國際特赦組織（AmnestyInternational）則說，黎智英案是「香港從法治城市轉變為以恐懼統治城市又一個令人痛心的里程碑」。

大陸委員會今天發布新聞稿，指黎智英遭「港區國安法」重判，不僅是剝奪個人的人身自由及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。本案也再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。