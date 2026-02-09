日自民黨大勝 陸外交部：敦促日方撤回高市涉台「錯誤言論」

針對高市早苗領導的日本自民黨在國會選舉中大勝，大陸外交部發言人林劍9日表示，再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維繫中日關係政治基礎的基本誠意。

林劍在例行記者會上表示，選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映一些深層的結構性問題，以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思，殷鑑不遠，不可不察。

他說，我們敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件而不是背信棄義。日本極右派勢力若誤判情勢、恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。

中國對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因為日本某次選舉而改變。再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維繫中日關係政治基礎的基本誠意。

針對日本首相高市早苗關於靖國神社的言論，林劍表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉著對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。靖國神社問題的實質是日本能否正確認識並深刻反省日本軍國主義侵略歷史，事關人類良知、中日關係政治基礎和日本的國家信譽。

林劍說，忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。今年是東京審判開庭80周年，在這一特殊年份，日本尤其應當正視和反省侵略歷史，在靖國神社等重大歷史問題上謹慎行，不要重蹈覆轍，以實際行動同軍國主義徹底切割。