高市早苗勝選…陸外交部：日本極右翼勢力若誤判形勢 必遭迎頭痛擊

針對自民黨和日本維新會組成的執政聯盟在8日舉行的日本眾議院選舉中獲得過半數議席，大陸外交部發言人林劍周一下午在例行記者會上表示，中方敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件而不是背信棄義。

林劍並警告，日本極右翼勢力若誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。

據新華社報導，林劍在在例行記者會回答前述有關提問時表示，選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映的一些深層次、結構性問題以及思潮、動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思。殷鑒不遠，不可不察。

林劍說，中方對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。「我們再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。」

林劍並稱，「我們也要正告日本執政當局，中國人民維護國家核心利益的決心堅定不移，捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的決心堅定不移，反擊和挫敗各種反華勢力挑釁妄動的決心堅定不移。」

此外，針對日本首相高市早苗早前關於靖國神社的言論，林劍則指出，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉著對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。

「靖國神社問題的實質是日本能否正確認識和深刻反省日本軍國主義侵略歷史，事關人類良知、中日關係政治基礎和日本的國家信譽。」林劍說。

他強調，忘記歷史就意味著背叛，否認罪責就意味著重犯。今年是東京審判開庭80周年，在這一特殊年份，日本尤其應當正視和反省侵略歷史，在靖國神社等重大歷史問題上謹言慎行，不要重蹈覆轍，以實際行動同軍國主義徹底切割。

據日本媒體報導，高市早苗8日晚間在富士電視台節目中被問及「何時去參拜靖國神社」時表示，「正在努力創造環境」。高市稱，「要得到同盟國和周邊各國的理解。我的目標是創造互相向為國捐軀的人獻上敬意的環境」。