黎智英判20年 李家超：彰顯法治、危害國安必嚴懲

針對香港壹傳媒集團創辦人黎智英等人因觸犯國安法而被判刑，香港特區行政長官李家超今天聲稱，判刑「彰顯法治」，而危害「國家安全」之徒必被依法嚴懲。

黎智英等9人因為觸犯「港區國安法」的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，今早被香港高等法院判刑，其中黎智英被判20年，其餘8名被告也被判6年3個月至10年不等。

李家超就判刑向媒體聲稱，黎智英被重判入獄20年是「彰顯法治」，而黎智英「長期利用蘋果日報煽動仇恨、蓄意製造社會對立、美化暴力，以及乞求外部勢力制裁中國、制裁香港等」。

他宣稱，這是「港區國安法」實施後第一宗獲判罪成的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件，是港府「維護國家安全工作的重要里程碑」。

另外，北京中央駐港聯絡辨公室今天也發表聲明，宣稱中聯辦支持香港履行「維護國家安全的憲制責任」，「依法懲治危害國家安全的犯罪行為和活動」。

中聯辦發言人聲稱，這次判刑充分彰顯香港「司法公正和法治權威」，並宣稱美國和英國等國家的一些政客「無視國際關係基本準則，無視自身國家在國家安全方面設置的嚴刑峻法，無視黎智英案的確鑿罪證」，為黎智英「撐腰張目、包庇美化、干預施壓，妄圖為其開脫罪行」。