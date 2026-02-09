快訊

黎智英遭重判20年 家屬怒斥嚴苛且殘酷

中央社／ 香港9日綜合外電報導
香港壹傳媒創辦人黎智英、《蘋果日報》3間相關公司及高層等串謀勾結外國勢力案9日判刑。中通社
香港壹傳媒創辦人黎智英、《蘋果日報》3間相關公司及高層等串謀勾結外國勢力案9日判刑。中通社

香港壹傳媒創辦人黎智英的家屬今天表示，他因觸犯國安法遭重判20年，判決既「嚴苛」且「殘酷」。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今天宣判，其中黎智英被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全等罪，遭判刑20年。

黎智英女兒黎采（Claire Lai）與國際律師團隊在發給中央社的聲明指出，現年78歲、健康迅速惡化的黎智英「是英國公民，也是一名良心犯。他已被關押逾5年，如今恐將在獄中度過餘生」。

聲明指出，嚴苛判決所懲治者無非是黎智英從事符合公眾利益的新聞工作及他和平倡議民主的行動。正如2025年12月那份長達855頁的定罪判決書所述，黎智英之所以被定罪，是因為他身為親民主派報紙「蘋果日報」編輯與發行人的工作，以及他對香港民主與法治的倡議。

他的兒子黎崇恩（Sebastien Lai）形容定罪當天是「任何相信真理、自由與公義之人的黑暗時刻」，而今天量刑結果對公義而言又是黑暗的一天。

黎崇恩回應說：「對我父親判處如此嚴苛的刑期，對我們家人而言是沉重打擊，對我父親的生命更構成威脅。這標誌著香港法律制度的毀滅，也是公義的終結。在對我父親進行5年多的持續迫害後，中國現在應該做正確的事，在為時已晚之前釋放他。」

黎采說：「這是令人心碎且殘酷的判刑。過去5年來，我親眼看著父親的健康狀況急遽惡化，他的囚禁環境越來越差。若判決付諸實行，他無異將在獄中殉道。」

出身愛爾蘭、具英國「御用大律師」（King'sCounsel, KC）榮譽職銜的資深律師蓋拉格（Caoilfhionn Gallagher）說：「今天的判決是對香港法治的最後一擊。」

聲明稱將現年78歲的黎智英判刑20年，不僅是對正義的公然羞辱，更是對這位勇敢的英國年長公民與良心犯長達5年多的惡意法律操弄的極致。

「如今這場虛假的審判終於落幕，我們呼籲全球各國領袖一致發聲，要求中國釋放黎智英，讓他最終能回到倫敦與家人團聚。」

英國政府批評黎智英遭受「具政治動機的起訴」，並多次呼籲立即釋放他。英國首相施凱爾（KeirStarmer）2026年1月結束北京訪問回國後證實，他已就此案向中國國家主席習近平提出強烈關切。

美國政府已多次呼籲立即且無條件釋放黎智英。美國總統川普證實，他已在與習近平的雙邊會談中提出黎智英案，從競選到入主白宮，對黎智英的支持始終如一。

聯合國任意拘留問題工作組（UN Working Group onArbitrary Detention）去年認定黎智英正遭受非法且任意的拘留，並要求立即釋放。此外，5位聯合國特別報告員也已呼籲，應立即且無條件釋放黎智英。

