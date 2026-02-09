快訊

吃甜食還能延緩老化？一款甜食成份被證實「讓生理年齡更年輕」

被爆拖延還債、違反保護令 伍思凱帥兒伍諒心情曝光了

LINE禮物群組送禮升級至50人！過年藏大禮包抽1萬點LINE POINTS

以行動宣告張又俠落馬後一切如常 習近平視察北京科創工作

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
9日上午，中共中央總書記習近平在中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及北京市委書記尹力、北京市長殷勇、國務院副總理何立峰、國家發改委主任鄭柵潔等人陪同下，前往位於北京亦莊的「國家信創園」視察。（圖／取自人民日報微博）
9日上午，中共中央總書記習近平在中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及北京市委書記尹力、北京市長殷勇、國務院副總理何立峰、國家發改委主任鄭柵潔等人陪同下，前往位於北京亦莊的「國家信創園」視察。（圖／取自人民日報微博）

在中共中央軍委副主席張又俠日前落馬後，坊間關於當前中國政軍情勢的傳言不斷，中共中央總書記習近平則是一再以行動對外宣告「一切如常」。據新華社、人民日報、央視新聞等官媒報導，9日上午，習近平前往位於北京亦莊的「國家信創園」，了解信息技術應用創新和北京加快建設國際科技創新中心情況。

報導稱，「習近平察看代表性科技創新成果展示，並同科研人員和科技企業負責人代表親切交流」，不過央視新聞這則約34秒的影片只有襯底音樂，並未播出習近平談話聲音。從央視新聞畫面來看，習近平參觀的重點包括AI和機器人，小米集團創辦人雷軍等人則在「國家信創園」展示大廳列隊鼓掌歡迎習近平的到來，並聆聽習近平訓示。

大陸國防部1月24日通報，張又俠及中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中共中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。這項消息震撼各界。

不過根據大陸官方媒體報導，在張又俠落馬後，習近平仍如常進行各種公開活動，包括：1月29日上午在北京人民大會堂會見對中國進行正式訪問的英國首相施凱爾；1月30日下午主持中共中央政治局第24次集體學習；2月3日上午在北京人民大會堂與對中國進行國事訪問的烏拉圭總統奧爾西舉行會談。

2月4日下午，習近平在人民大會堂會見越共中央總書記蘇林特使越共中央政治局委員、外交部長黎懷忠；2月4日下午，習近平在北京人民大會堂與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤；2月4日晚，習近平與美國總統川普通電話。

2月6日下午，習近平出席在中國劇院舉行的中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出；9日上午，習近平在北京考察科技創新工作。

小米集團創辦人雷軍等人列隊鼓掌歡迎習近平的到來，並聆聽習近平訓示。（圖／截自央視新聞畫面）
小米集團創辦人雷軍等人列隊鼓掌歡迎習近平的到來，並聆聽習近平訓示。（圖／截自央視新聞畫面）

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

鄭麗文3月中會見習近平？ 王義川酸：達到這幾個指標才能去

川普找習近平溝通也沒用 黎智英國安案判20年有期徒刑

川普：川習通話聚焦經濟 習近平年底訪白宮

北京施壓川普取消對我軍售？ 專家分析指不可能：習近平最難同意的妥協

相關新聞

以行動宣告張又俠落馬後一切如常 習近平視察北京科創工作

在中共中央軍委副主席張又俠日前落馬後，坊間關於當前中國政軍情勢的傳言不斷，中共中央總書記習近平則是一再以行動對外宣告「一...

港警國安處：歡迎法庭重判黎智英20年有期徒刑

壹傳媒創辦人黎智英今日於西九龍法院被判20年有期徒刑，香港警務處國安處隨後於11時30分召開記者會。國安處總警司李桂華稱...

人權觀察：對黎智英的判決等同死刑 殘酷且極不公正

據BBC中文網，人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearso...

共軍官網指控 日本軍國主義借偶像滲透中國青少年

在中日關係日益緊繃之際，解放軍新聞門戶網站《中國軍網》8日發表題為「他們的勾當—警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」的評論...

港工聯會發表聲明：堅定支持司法機構對黎智英案量刑判決

香港高等法院今日上午正式就黎智英違反國安法一案作出量刑判決。親北京的香港工聯會隨即發表聲明，表態堅定支持香港特區司法機關...

墜馬身亡 賀嬌龍被追授新疆「優秀共產黨員」稱號

據新疆日報客戶端2月9日消息，中共新疆維吾爾自治區委員會1月31日通報，追授墜馬死亡的新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍「新疆維吾爾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。