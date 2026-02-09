黎智英重判20年 支持者法庭內外高聲呼喊表達不滿

快訊

中央社／ 香港9日電
香港壹傳媒集團創辦人黎智英國安法案9日宣判，引來眾多媒體採訪，現場有大批警員戒備並維持秩序。中央社
香港壹傳媒集團創辦人黎智英國安法案9日宣判，引來眾多媒體採訪，現場有大批警員戒備並維持秩序。中央社

香港壹傳媒集團創辦人黎智英因觸犯國安法，今天被國安法指定法官重判入獄20年。當法官宣判時，法庭內一度有人大聲呼喊，庭外也有黎智英的支持者表達不滿。

黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯香港國安法罪名成立，香港高等法院今天借用西九龍裁判法院進行宣判；上午10時，法官宣布判決書並提出判刑理由。

在刑期方面，黎智英被判刑20年，為各人之中刑罰最重，其餘各人刑期分別為：前律師助理陳梓華6年3個月、「重光團隊」成員李宇軒7年3個月、前壹傳媒行政總裁張劍虹6年9個月、前蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光10年、前總編輯羅偉光10年、前執行總編輯林文宗10年、前社論主筆楊清奇7年3個月、前蘋果日報副社長陳沛敏7年。

法官在判決書中表示，黎智英是各項串謀的幕後主腦和推動者，因此提高量刑起點。

但法官表示，考慮到黎智英的求情，法庭接納黎智英高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，因此對量刑作出扣減。

蘋果日報3家公司也各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，法官裁定每家公司罰款港幣300萬4500元。

被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英觸犯國安法一案自開審以來一直備受外界關注，今天的宣判引來大批市民進入法院旁聽，當法官宣布黎智英刑期時，旁聽席突然爆出一陣呼喊，法庭立即要求保持肅靜。

有旁聽市民隨後接受中央社記者訪問時說，法官宣判後，庭上許多人感到錯愕，立即開始呼喊，並有人哭泣，而她本人對判刑也感到不滿。

法庭退庭後，一些旁聽市民也在庭外高聲喊叫，以表達對判決的不滿，但隨即被在場戒備的警員包圍並驅離。

警方國安處總警司李桂華在庭外向媒體說，歡迎法庭的裁決，並指黎智英被重判，反映出他所干犯的罪行相當嚴重，是勾結外國勢力制裁香港的幕後推手。

黎智英及蘋果日報3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於香港國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

黎智英又因為捲入「反送中」運動支持者、「重光團隊」和「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項串謀勾結外國勢力罪。

香港法庭去年底已裁定黎智英3項罪名成立。

這起國安案件的其餘8名被告，包括陳梓華等人，同被控勾結外國勢力罪。

上述8人先後於2021年和2022年認罪，當時法官裁定，待黎智英案審訊結束後一併判刑。

據香港國安法，觸犯勾結外國或境外勢力危害國家安全罪者，處3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

黎智英 國安法
