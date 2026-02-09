聽新聞
港警國安處：歡迎法庭重判黎智英20年有期徒刑
壹傳媒創辦人黎智英今日於西九龍法院被判20年有期徒刑，香港警務處國安處隨後於11時30分召開記者會。國安處總警司李桂華稱，歡迎法庭重判黎智英入獄20年，認為判決確認黎智英「幕後推手」角色。
據香港明報報導，李桂華稱，黎智英的刑期足以反映事件的嚴重性及他在案中的獨特性，亦突顯他作為「罪魁禍首」及「幕後推手」的角色，包括勾結外國勢力要求制裁（香港），並透過其「傳媒王國」及一手培植的「激進分子」進行反香港特區政府的煽動宣傳。
對於會否就刑期提出上訴，李桂華說，要先與律政司商討。他並指，警方就案件的調查尚未完成，但詳情不便透露。
在被問到黎智英恐將在獄中度過餘生，李桂華表示，只有「天先知道」，並強調黎所獲刑期「十分應得」。
