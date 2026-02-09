人權觀察：對黎智英的判決等同死刑 殘酷且極不公正

據BBC中文網，人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）表示，對78歲的黎智英判處20年有期徒刑，「實際上等同於死刑，如此嚴厲的判決既殘酷又極不公正。」

皮爾森表示，黎智英多年來遭受的迫害顯示，中國政府決心扼殺獨立新聞，並壓制任何敢於批評共產黨的人士。

報導稱，在正式宣判前，各名被告陸續到場，黎智英身穿白色外套、戴著黑色眼鏡現身，就座前雙手合十，並向公眾席微笑，其妻子李韻琴揮手回應。

他就座後，轉身向《蘋果日報》員工等被告打招呼。獲悉刑期達20年後，黎智英點頭，臉上保持微笑。公眾席傳來飲泣聲，多名《蘋果日報》前員工聞訊後流淚。

黎智英及多名被告在宣判後平靜離開法庭，臉上幾乎沒有表情。只有馮偉光試圖停留片刻，與旁聽席上的公眾進行眼神交流。整場宣判歷時僅約10分鐘。

散庭後，李韻琴在庭外哭泣，有公眾人士互相擁抱大哭，又表示「無辦法」。

黎智英是港版國安法實施後，首名被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的人士。判詞指，黎長年對中國心懷怨恨，又指他無論在國安法生效前後，唯一意圖是尋求中共倒台。

案件在上月中進行求情，提及黎智英的健康狀況，但控方指黎健康正常，並稱單獨囚禁是黎的意願。辯方則表示，黎還押期間體重一度大減11公斤，已不能再稱他為「肥佬黎」。辯方指，年長加上單獨囚禁，會讓黎智英獄中生活更艱難。

報導稱，在上午的宣判中，英國、瑞士、德國，加拿大、歐盟等多國領事館代表出席。其中，英國駐香港及澳門總領事戴偉紳（Brian Davidson）指，英國首相施凱爾早前會晤大陸國家主席習近平時曾提及黎智英案，英方會在案件判刑後發表聲明。

一名排隊等候進場聆聽判決的民眾吳小姐向BBC中文表示，對於「香港淪落到這樣的地步」感覺難過。她並指出，現場有「排隊黨」，這些人「完全不知道聽什麼」，「在（法庭）裡面睡覺玩手機」，她認為香港這次對黎智英的判決市「有策劃、有資源、有安排、有劇本」。