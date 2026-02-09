快訊

黎智英遭重判20年 無國界記者：香港新聞自由畫句點

中央社／ 台北9日電
2月9日，反中亂港分子黎智英與蘋果日報3家公司違反香港國安法等案件在香港量刑裁決。香港特區高等法院當日宣判，黎智英因兩項串謀勾結外國勢力罪及一項串謀發佈煽動刊物罪被判監禁20年。圖為當天上午，押送黎智英的懲教署車輛駛入香港西九龍裁判法院。中新社
香港壹傳媒集團創辦人黎智英等人先前被判觸犯香港國安法罪名成立，香港高等法院今天宣判黎智英被重判20年。無國界記者組織表示，香港新聞自由今天畫下句點，不應讓他步劉曉波後塵。

香港壹傳媒集團創辦人黎智英等9人及前蘋果日報3家公司先前被判觸犯國安法罪名成立，香港高等法院今天宣判刑期，黎智英20年是刑罰最重者，其餘各人刑期分別為前律師助理陳梓華6年3個月、「重光團隊」成員李宇軒7年3個月、前壹傳媒行政總裁張劍虹6年9個月、前蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光10年、前總編輯羅偉光10年、前社論主筆楊清奇7年3個月、前執行總編輯林文宗10年、前蘋果日報副社長陳沛敏7年。

無國界記者組織今天發聲明表示，「香港的新聞自由在今天畫下句點。」

無國界記者組織表示，對於黎智英所受的判決深感憤慨，裁決顯示香港新聞自由徹底崩毀跟對獨立新聞的蔑視，而黎智英被捕到定罪，法律程序不過是場騙局，英美等民主國家須停止優先推動對中關係的正常化，而應向中國政府及香港當局施壓，確保黎智英與所有其他記者獲釋出獄。

聲明表示，之前已見過新聞自由捍衛人士劉曉波因國際社會施壓不足而葬身牢中，「我們不能讓黎智英步其後塵，他所受的判決絕不能就此變成死刑。」

相關新聞

港警國安處：歡迎法庭重判黎智英20年有期徒刑

壹傳媒創辦人黎智英今日於西九龍法院被判20年有期徒刑，香港警務處國安處隨後於11時30分召開記者會。國安處總警司李桂華稱...

人權觀察：對黎智英的判決等同死刑 殘酷且極不公正

據BBC中文網，人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearso...

共軍官網指控 日本軍國主義借偶像滲透中國青少年

在中日關係日益緊繃之際，解放軍新聞門戶網站《中國軍網》8日發表題為「他們的勾當—警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」的評論...

港工聯會發表聲明：堅定支持司法機構對黎智英案量刑判決

香港高等法院今日上午正式就黎智英違反國安法一案作出量刑判決。親北京的香港工聯會隨即發表聲明，表態堅定支持香港特區司法機關...

墜馬身亡 賀嬌龍被追授新疆「優秀共產黨員」稱號

據新疆日報客戶端2月9日消息，中共新疆維吾爾自治區委員會1月31日通報，追授墜馬死亡的新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍「新疆維吾爾...

黎智英被判20年「實際是死刑」！香港法院：不因健康狀況予以減刑

香港媒體大亨黎智英1月遭裁定違反國安法3項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑，且表明不傾向因其健...

