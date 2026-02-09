中國軍網點名日本動畫作品寶可夢、名偵探柯南 聲稱警惕軍國主義滲透

中國軍網8日在網站上發文，點名此前捲入風波的日本動畫作品寶可夢、名偵探柯南，以及日本多名體育與演藝人士，稱外界要警惕「日本軍國主義在文體領域的滲透」。

中國軍網在網站上與其微信公眾號發表題為「他們的勾當—警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」的文章。

文章表示，「寶可夢事件」、「名偵探柯南」與「我的英雄學院」聯動事件，「再次提醒我們，日本軍國主義在文體領域，依然陰魂不散」。

文章稱這並非偶然，還點名多名日本體育與演藝界人士，包括張本智和、石川佳純及三笘薫，稱「日本軍國主義勢力正透過文體與娛樂領域影響青少年」。

日本首相高市早苗執政後，其「台灣有事論」引起中國方面的極度不滿。近期多起事件，包含寶可夢原定要在1月31日於東京靖國神社舉辦活動，因惹怒中方而取消。